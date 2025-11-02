Kasımda Aşk Başkadır: Son Döneme Damga Vuran 15 Romantik Film Önerisi
Kasım geldi. Hava serinledi, günler kısaldı, evde battaniyeye sarılıp film izleme isteği arttı. Bu ay için sıcacık, duygusal ve romantik filmler tam yerinde olur dedik.
İşte kalbi yumuşatan, yüz güldüren, biraz da iç burkan 15 romantik film önerisi...
1. Holidate (2020)
2. The Lost Husband (2020)
3. The Lovebirds (2020)
4. All the Bright Places (2020)
5. The Broken Hearts Gallery (2020)
6. Marry Me (2022)
7. Purple Hearts (2022)
8. Love in the Villa (2022)
9. Ticket to Paradise (2022)
10. Love Again (2023)
11. Maybe I Do (2023)
12. Love at First Sight (2023)
13. Your Place or Mine (2023)
14. The Idea of You (2024)
15. Challengers (2024)
