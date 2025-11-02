onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kasımda Aşk Başkadır: Son Döneme Damga Vuran 15 Romantik Film Önerisi

Kasımda Aşk Başkadır: Son Döneme Damga Vuran 15 Romantik Film Önerisi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.11.2025 - 08:01

Kasım geldi. Hava serinledi, günler kısaldı, evde battaniyeye sarılıp film izleme isteği arttı. Bu ay için sıcacık, duygusal ve romantik filmler tam yerinde olur dedik. 

İşte kalbi yumuşatan, yüz güldüren, biraz da iç burkan 15 romantik film önerisi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Holidate (2020)

1. Holidate (2020)

Sloane, tatillerde ailesinin “yine mi yalnızsın?” baskısından bıkmıştır. Jackson da benzer şekilde ilişkilerden soğumuştur. İkisi, özel günlerde birbirlerinin “tatil partneri” olmayı kararlaştırır. Ama sahte yakınlık zamanla gerçek duygulara dönüşür. Eğlenceli, tatlı ve duygusal bir modern aşk hikayesi.

2. The Lost Husband (2020)

2. The Lost Husband (2020)

Kocasını kaybeden Libby, çocuklarıyla birlikte annesinin çiftliğine taşınır. Kırsal hayata alışmaya çalışırken, sert ama iyi kalpli bir çiftlik çalışanı olan James’le aralarında beklenmedik bir bağ kurulur. Film, kayıptan sonra yeniden sevmenin cesaretini anlatır.

3. The Lovebirds (2020)

3. The Lovebirds (2020)

Bir çift, ayrılmanın eşiğindeyken yanlışlıkla bir cinayet olayına karışır. Gece boyunca hem suçu çözmeye hem de birbirlerini yeniden tanımaya çalışırlar. Kaos içinde yeniden filizlenen bir aşk - hem komik hem romantik.

4. All the Bright Places (2020)

4. All the Bright Places (2020)

Violet, kardeşini kaybetmiş ve hayata küsmüş bir genç kızdır. Theodore, kendi karanlığıyla boğuşan bir delikanlı. Bir proje için birlikte çalışırken birbirlerine umut olurlar. Film, gençlik aşkını ve ruhsal iyileşmeyi hassas bir dille anlatıyor.

5. The Broken Hearts Gallery (2020)

5. The Broken Hearts Gallery (2020)

Lucy, her ilişkisinden sonra hatıraları saklayan romantik bir koleksiyoner. Bir gün tanıştığı Nick’in yardımıyla bu anıları bir sanat galerisinde sergilemeye karar verir. Aşkın bazen geçmişi bırakmakla yeniden başladığını gösteren içten bir film.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Marry Me (2022)

6. Marry Me (2022)

Ünlü pop yıldızı Kat, sahnede evlenmeyi planlarken nişanlısının onu aldattığını öğrenir. O an seyirciler arasındaki bir yabancıyla evlenmeye karar verir. Kameraların önünde başlayan ilişki zamanla gerçek duygulara dönüşür.

7. Purple Hearts (2022)

7. Purple Hearts (2022)

Cassie, geçimini zor sağlayan bir müzisyen; Luke ise askeri görevine gitmek üzere olan bir denizcidir. Sağlık sigortasından yararlanmak için sahte bir evlilik yaparlar, ama kısa sürede birbirlerine gerçekten bağlanırlar. Farklı dünyalardan gelen iki insanın sade ama derin hikayesi.

8. Love in the Villa (2022)

8. Love in the Villa (2022)

Julie, ayrılıktan sonra tek başına Verona’ya gider. Ancak kaldığı villada başka bir konuk daha vardır: Charlie. İlk başta sürekli çatışırlar ama birlikte geçirdikleri zaman onları yakınlaştırır. Romantik bir İtalya tatilinin fonunda klasik bir “nefretle başlayan aşk”.

9. Ticket to Paradise (2022)

9. Ticket to Paradise (2022)

Boşanmış bir çift, kızlarının ani evliliğini durdurmak için Bali’ye gider. Fakat eski hesaplar açıldıkça, yıllar önce bıraktıkları duygular yeniden canlanır. George Clooney ve Julia Roberts’ın enerjisiyle, olgun bir aşkın mizah dolu dönüşü.

10. Love Again (2023)

10. Love Again (2023)

Mira, nişanlısını kaybettikten sonra onun eski numarasına mesajlar atmaya devam eder. O numara artık Rob’un telefonuna bağlıdır. Rob mesajları okudukça Mira’ya ilgi duyar. Kayıptan doğan tesadüfi bir aşk hikayesi, umut dolu bir tonla anlatılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Maybe I Do (2023)

11. Maybe I Do (2023)

İlişkilerini evliliğe taşımak isteyen genç bir çift, ailelerini tanıştırmak ister. Fakat iki tarafın ebeveynlerinin birbirlerini geçmişten tanıdığı ortaya çıkar. Romantik karmaşa, kuşak farkları ve evliliğe dair tatlı bir sorgulama.

12. Love at First Sight (2023)

12. Love at First Sight (2023)

Havalimanında başlayan bir tesadüf, Londra’ya uzanan bir hikâyeye dönüşür. Hadley ve Oliver, uçağın birkaç saatinde kurdukları bağın hayatlarını değiştireceğini bilmezler. Kader, kaybolan bavullardan çok daha fazlasını karıştırmıştır.

13. Your Place or Mine (2023)

13. Your Place or Mine (2023)

Debbie ve Peter yıllardır dosttur ama tamamen zıt karakterlerdir. Bir hafta boyunca evlerini değiş tokuş ettiklerinde birbirlerinin hayatındaki boşlukları fark ederler. Uzun dostlukların bazen sessizce bir aşka dönüştüğünü gösteren sıcak bir film.

14. The Idea of You (2024)

14. The Idea of You (2024)

Solène, genç kızını konsere götürürken pop yıldızı Hayes’le tanışır. Aralarındaki yaş farkı ve medyanın ilgisi ilişkilerini zorlar. Ancak ikisi de aşkın doğru zamanla değil, doğru hisle ilgili olduğunu anlar. Olgun bir kadınla genç bir adamın samimi romantizmi.

15. Challengers (2024)

15. Challengers (2024)

Eski sevgililer, rekabetin ortasında yeniden karşı karşıya gelir. Bir tenis turnuvası, geçmişte yarım kalan duyguların sahnesine dönüşür. Film, aşkı, tutku ve hırsın birbirine karıştığı bir mücadele gibi işler. Gergin, çekici ve yoğun bir romantik hikâye.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın