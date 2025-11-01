onedio
Hafta Sonu Önerisi Geldi: İkinci Sezonuyla Netflix'in Zirvesine Oynayan Romantik Diziden Rekor İzlenme!

Hafta Sonu Önerisi Geldi: İkinci Sezonuyla Netflix’in Zirvesine Oynayan Romantik Diziden Rekor İzlenme!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2025 - 09:03

Hafta sonu geldi çattı, havalar soğumaya başlamışken evde vakit geçirmek isteyenlere harika bir dizi önerisiyle geldik. Netflix’te yayınlanan Nobody Wants This adlı dizi ikinci sezonuyla geri döndü. Kısa sürede rekor izlenme alarak zirveye yerleşti. Seyirciler ise beğenilerini sosyal mecralarda diziye dair yorumlarıyla dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda
Los Angeles'tan bir aşk hikayesini izleyiciye sunan dizide Adam Brody ve Kristen Bell başrolde.

Los Angeles’tan bir aşk hikayesini izleyiciye sunan dizide Adam Brody ve Kristen Bell başrolde.

Tüm farklılıklarına rağmen aşklarına engel olmak yerine yaşamayı seçen çiftimizin seyir keyfi epey yüksek diyebiliriz. İlk 4 gününden 8,6 milyon izlenmeye ulaşan dizi haftanın en sevilenleri listesine adını yazdırdı.

Sizler de ne izlesem diye düşünüyorsanız bir göz atın deriz.

Sizler de ne izlesem diye düşünüyorsanız bir göz atın deriz.

Hali hazırda ilk sezonu izleyenler ve 2. sezonun geldiğini bilmeyenlere de duyurulur. Önerimiz, Netflix’in 20–26 Ekim haftasına ait İngilizce diziler listesinde ilk sırada çünkü.

