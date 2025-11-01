Hafta Sonu Önerisi Geldi: İkinci Sezonuyla Netflix’in Zirvesine Oynayan Romantik Diziden Rekor İzlenme!
Hafta sonu geldi çattı, havalar soğumaya başlamışken evde vakit geçirmek isteyenlere harika bir dizi önerisiyle geldik. Netflix’te yayınlanan Nobody Wants This adlı dizi ikinci sezonuyla geri döndü. Kısa sürede rekor izlenme alarak zirveye yerleşti. Seyirciler ise beğenilerini sosyal mecralarda diziye dair yorumlarıyla dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
Los Angeles’tan bir aşk hikayesini izleyiciye sunan dizide Adam Brody ve Kristen Bell başrolde.
Sizler de ne izlesem diye düşünüyorsanız bir göz atın deriz.
