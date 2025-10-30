Beklenen Mehdi Dizisinde Başrol Olan Alperen Duymaz ve Su Burcu Yazgı’nın Yaş Farkı Eleştirilerin Odağında!
TRT tabii’nin yeni projesi Beklenen Mehdi dizisinin başrol oyuncuları açıklanmasıyla birlikte gündem oldu. Dizide Alperen Duymaz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un partner olacağı duyurulmuştu. Dizisever X kullanıcıları ise ikilinin yaş farkına dikkat çekerek eleştirilerini dile getirdi.
Beklenen Mehdi dizisinin okuma provası bugün gerçekleştirildi.
Su Burcu Yazgı Coşkun’un bir önceki dizisinde Burak Deniz’le olan yaş farkı da unutulmamıştı. 👇
Dizi ve filmlerde aynı isimleri izlememiz ve son zamanlarda hep kadın oyuncuların daha küçük olmasına dair yorum yağdı. 👇
