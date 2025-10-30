onedio
Beklenen Mehdi Dizisinde Başrol Olan Alperen Duymaz ve Su Burcu Yazgı’nın Yaş Farkı Eleştirilerin Odağında!

Elif Sude Yenidoğan
30.10.2025 - 20:01

TRT tabii’nin yeni projesi Beklenen Mehdi dizisinin başrol oyuncuları açıklanmasıyla birlikte gündem oldu. Dizide Alperen Duymaz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un partner olacağı duyurulmuştu. Dizisever X kullanıcıları ise ikilinin yaş farkına dikkat çekerek eleştirilerini dile getirdi.

Beklenen Mehdi dizisinin okuma provası bugün gerçekleştirildi.

Alperen Duymaz ve Su Burcu Yazgı Coşkun okuma provası için buluştu ve objektiflere poz verdi. Alperen Duymaz 32 yaşındayken Su Burcu Yazgı Coşkun’un 20 yaşında olması X kullanıcıları tarafından normal karşılanmadı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un bir önceki dizisinde Burak Deniz’le olan yaş farkı da unutulmamıştı. 👇

Dizi ve filmlerde aynı isimleri izlememiz ve son zamanlarda hep kadın oyuncuların daha küçük olmasına dair yorum yağdı. 👇

