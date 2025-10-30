Karagül Dizisinde Birlikte Rol Alan Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak 9 Yıl Sonra Kuruluş Orhan’da Buluştu!
Yeni sezona değişikliklerle başlayan Kuruluş Orhan dizisi, geçtiğimiz gün ilk bölümüyle nihayet yayınlandı. Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla dizi gündeme gelmiş ve tüm değişiklikler diziseverler tarafından anbean takip edilmişti. İlk bölümün yayınlanmasıyla hayranların dikkatini çeken bir durum oldu. Karagül’de bir araya gelen Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak 9 yılın ardından yeniden buluşmuştu.
Gelin birlikte izleyelim!
İkilinin Karagül’den bu yana dostluklarını sürdürdüğü biliniyor.
