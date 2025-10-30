onedio
Karagül Dizisinde Birlikte Rol Alan Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak 9 Yıl Sonra Kuruluş Orhan’da Buluştu!

Elif Sude Yenidoğan
30.10.2025 - 19:15

Yeni sezona değişikliklerle başlayan Kuruluş Orhan dizisi, geçtiğimiz gün ilk bölümüyle nihayet yayınlandı. Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla dizi gündeme gelmiş ve tüm değişiklikler diziseverler tarafından anbean takip edilmişti. İlk bölümün yayınlanmasıyla hayranların dikkatini çeken bir durum oldu. Karagül’de bir araya gelen Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak 9 yılın ardından yeniden buluşmuştu. 

Gelin birlikte izleyelim!

İşte o sahneler 👇

İkilinin Karagül’den bu yana dostluklarını sürdürdüğü biliniyor.

Birlikte yaptıkları paylaşımlar, katıldıkları etkinlikler aralarından su sızmadığını doğruluyor. Şimdiyse Kuruluş Orhan’da bir araya geldikleri sahne ile Karagül’deki sahneleri sosyal medyanın gündeminde.

Video Editörü

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
