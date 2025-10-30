Set Yaklaştı, Kadro Netleşti: Kenan İmirzalıoğlu’nun Dizisi A.B.İ’ye Bir Ünlü İsim Daha Katıldı!
ATV’de başlamaya hazırlanan A.B.İ dizisi için çalışmalar titizlikle devam ediyor. Özellikle bu hafta dizinin kadrosuyla ilgili hızlı gelişmeler yaşandı. Sete çıkma tarihi yaklaşan A.B.İ dizisine bir oyuncunun daha katıldığı açıklandı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir dizide yer almaya karar verdiği A.B.İ için meraklı bekleyiş sürüyor.
A.B.İ dizisine katılan bir diğer isimse Toprak Sağlam oldu.
