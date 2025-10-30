Set Yaklaştı, Kadro Netleşti: Kenan İmirzalıoğlu’nun Dizisi A.B.İ’ye Bir Ünlü İsim Daha Katıldı!

Ezel dizisiyle adını hafızalarımıza kazıyan başarılı oyuncunun hayranları A.B.İ dizisi için heyecanlı. Aynı zamanda Yalı Çapkını’yla ününe ün katan Afra Saraçoğlu’nun Kenan İmirzalıoğlu’yla partnerlik yapacak olması da diziye olan beklentiyi yükselten noktalardan.

İlk başlarda ikilinin yaş farkı eleştirilmiş olsa da şimdilerde proje için büyük bir merak ve heyecan söz konusu.