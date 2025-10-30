onedio
article/comments
article/share
Set Yaklaştı, Kadro Netleşti: Kenan İmirzalıoğlu’nun Dizisi A.B.İ’ye Bir Ünlü İsim Daha Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
30.10.2025 - 16:53

ATV’de başlamaya hazırlanan A.B.İ dizisi için çalışmalar titizlikle devam ediyor. Özellikle bu hafta dizinin kadrosuyla ilgili hızlı gelişmeler yaşandı. Sete çıkma tarihi yaklaşan A.B.İ dizisine bir oyuncunun daha katıldığı açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir dizide yer almaya karar verdiği A.B.İ için meraklı bekleyiş sürüyor.

Ezel dizisiyle adını hafızalarımıza kazıyan başarılı oyuncunun hayranları A.B.İ dizisi için heyecanlı. Aynı zamanda Yalı Çapkını’yla ününe ün katan Afra Saraçoğlu’nun Kenan İmirzalıoğlu’yla partnerlik yapacak olması da diziye olan beklentiyi yükselten noktalardan.

İlk başlarda ikilinin yaş farkı eleştirilmiş olsa da şimdilerde proje için büyük bir merak ve heyecan söz konusu.

A.B.İ dizisine katılan bir diğer isimse Toprak Sağlam oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Toprak Sağlam, Altın karakterine hayat verecek ve Sinan Tuzcu ile partner olacak. Altın karakteri, Hancıoğlu ailesinin gelini olacak. 

Dizinin önümüzde günlerde sete çıkması planlanıyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
