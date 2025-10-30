Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın 4 Yıllık Sevgilisi Tarafından Dolandırılması Gündem Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nde Leman karakterine hayat veren Sevim Erdoğan'ın 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. tarafından dolandırıldığı iddia edildi. İddiaya göre vedalaşmak için Sevim Erdoğan'ın yanına gelen Akın E., Erdoğan'ın telefonunu alarak 225 bin TL'yi kendi hesabına gönderdi ve kaçtı. Sevim Erdoğan'ın sevgilisi tarafından dolandırılması sosyal medyada gündem oldu.
