Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın 4 Yıllık Sevgilisi Tarafından Dolandırılması Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın 4 Yıllık Sevgilisi Tarafından Dolandırılması Gündem Oldu!

30.10.2025 - 14:40

Kızılcık Şerbeti'nde Leman karakterine hayat veren Sevim Erdoğan'ın 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. tarafından dolandırıldığı iddia edildi. İddiaya göre vedalaşmak için Sevim Erdoğan'ın yanına gelen Akın E., Erdoğan'ın telefonunu alarak 225 bin TL'yi kendi hesabına gönderdi ve kaçtı. Sevim Erdoğan'ın sevgilisi tarafından dolandırılması sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Leman karakterine hayat veren Sevim Erdoğan'ın 4 yıllık sevgilisi Akın E. tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nde Leman karakterine hayat veren Sevim Erdoğan'ın 4 yıllık sevgilisi Akın E. tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

İddiaya göre ayrılık kararı almalarının ardından Akın E., vedalaşmak için Sevim Erdoğan'ın yanına geldi. Erdoğan'ın telefonundan kendisine 225 bin TL gönderip telefonu da alıp kaçan Akın E. ve Sevim Erdoğan sosyal medyada gündem oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
