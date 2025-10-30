Eşref Rüya'nın Oyuncusu, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun ABİ Dizisine Transfer Oldu!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, yüksek reytingleriyle ikinci sezonda da TV ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Nisan'ın kardeşi Afra'ya hayat veren güzel oyuncu Ebrar Karabakan, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülen ABİ dizisine transfer oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Eşref Rüya'da Nisan'ın kız kardeşi Afra'ya hayat veren Ebrar Karabakan, dizideki ölümüyle herkesin yüreğini dağlamıştı.
