onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya'nın Oyuncusu, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun ABİ Dizisine Transfer Oldu!

Eşref Rüya'nın Oyuncusu, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun ABİ Dizisine Transfer Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2025 - 10:45

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, yüksek reytingleriyle ikinci sezonda da TV ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Nisan'ın kardeşi Afra'ya hayat veren güzel oyuncu Ebrar Karabakan, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülen ABİ dizisine transfer oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, her geçen gün gücüne güç eklemeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, her geçen gün gücüne güç eklemeye devam ediyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi ilk sezonun ardından müthiş bir yükseliş yakalayarak ikinci sezonunda TV ekranlarının en çok izlenen ve en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Dizi, yalnızca prime time'da değil, YouTube izlenmelerinde de başarı yakalamaya devam ediyor.

Eşref Rüya'da Nisan'ın kız kardeşi Afra'ya hayat veren Ebrar Karabakan, dizideki ölümüyle herkesin yüreğini dağlamıştı.

Eşref Rüya'da Nisan'ın kız kardeşi Afra'ya hayat veren Ebrar Karabakan, dizideki ölümüyle herkesin yüreğini dağlamıştı.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşref Rüya'nın Afra'sı Ebrar Karabakan, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı ABİ dizisinde rol alacak. Karabakan, dizide Afra Saraçoğlu'nun yakın arkadaşı Didem'e hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın