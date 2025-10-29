onedio
Asın Bayrakları: Hande Erçel, Dünyaca Ünlü Yıldızla Aynı Reklam Filminde Rol Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.10.2025 - 21:44

Bayrakları astıracak bir haberle geldik! Geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu takı markasının İstanbul'daki gecesinde ev sahipliği yapan Hande Erçel, bu sefer de dünyaca ünlü bir yıldızla aynı reklam filminde rol aldı. 

Ortalık ayağa kalktı tabii, buyurun detayları beraber inceleyelim!

Attığı her adımla gündemin tam göbeğine oturan Hande Erçel, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Attığı her adımla gündemin tam göbeğine oturan Hande Erçel, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Özel hayatıyla ayrı, tartışmalı bir konu olsa da oyunculuğuyla ayrı dikkat çeken Hande Erçel, geçtiğimiz ay Hakan Sabancı defterini kapatmıştı hatırlarsanız. Hakan Sabancı'dan sonra tüm fokusunu tamamen kariyerine çeviren Hande Erçel'i önce moda haftalarında hepsi birbirinden şahane kombinleriyle konuştuk. 

Ardından yüzü olduğu dünyaca ünlü takı markasının işleriyle gündeme gelmeye başladı kendisi. Hnde Erçel'i en takı markasının ekibini İstanbul'da davet sahibi olarak ağırladığında manşetlerde görmüştük. Bu da birkaç gün önceydi zaten!

Bu sefer de bir reklam filminde boy gösteren Hande Erçel, herkese "As bayrakları" dedirtti! Sebebiyse hepsi yıldız olsa da özellikle de David Beckham'la aynı reklamda yer almış olmasıydı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
