Ulusoy, Yazıcıoğlu'na Karşı: Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın Kapıştığı 29 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2025 - 13:09

Televizyon ekranlarında reyting savaşları sürüyor. Burak Özçivit'in kadrosundan ayrıldığı Kuruluş Osman, yeniliğe giderek Mert Yazıcıoğlu'nu kadrosuna katmış ve Kuruluş Orhan olarak ismini değiştirmişti. İlk bölümü 29 Ekim Çarşamba yayınlanan Kuruluş Orhan, en güçlü rakibi Eşref Rüya karşısında reyting başarısı sağlayabildi mi?

29 Ekim Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Gelin, reyting zirvesinde hangi yapım var bakalım!

29 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Eşref Rüya, ikinci sezonunda fırtına gibi esiyor. Her geçen hafta daha çok güç kazanan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan'ın başlamasıyla güç kaybedecek mi diye merak ediliyordu.

29 Ekim Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları

Eşref Rüya, Kuruluş Orhan'a fark attı! 3 kategoride de zirvede yer alan Eşref Rüya, dün akşam yayınlanan bölümüyle geçtiğimiz haftadan daha yüksek reyting almayı başardı.

29 Ekim Çarşamba AB Reyting Sonuçları

Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı Kuruluş Orhan her ne kadar beğeni toplasa da Eşref Rüya'nın başarısına erişemedi. AB kategorisinde yakın markaja aldı.

29 Ekim Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları

Total'de 2. sırayı Sahipsizler'e kaptıran Kuruluş Orhan, ABC1 kategorisinde ise ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kaptırdı. Yine de ilk bölüm için başarı yakalamayı başardı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
