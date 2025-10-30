Yeni Projesi Merak Konusuydu: O Ünlü, Uyarlama Dizi Doc’un Başrol Kadrosunda!

Yeni sezon dizileriyle adeta şov yapan NOW, şimdilerde bir yeni dizi için daha hazırlık sürecinde. Uyarlama olacak Dass Yapım imzalı Doc dizisi duyurulmasıyla birlikte oyuncu kadrosu için heyecan yaratmıştı. Diziseverler sosyal mecralarda tahmin paylaşımları yapmıştı. Şimdiyse başroller belli ve onlara eşlik edecek diğer oyuncular için çalışmalar devam etmekte. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş