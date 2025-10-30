onedio
Yeni Projesi Merak Konusuydu: O Ünlü, Uyarlama Dizi Doc’un Başrol Kadrosunda!

Elif Sude Yenidoğan
30.10.2025 - 17:44

Yeni sezon dizileriyle adeta şov yapan NOW, şimdilerde bir yeni dizi için daha hazırlık sürecinde. Uyarlama olacak Dass Yapım imzalı Doc dizisi duyurulmasıyla birlikte oyuncu kadrosu için heyecan yaratmıştı. Diziseverler sosyal mecralarda tahmin paylaşımları yapmıştı. Şimdiyse başroller belli ve onlara eşlik edecek diğer oyuncular için çalışmalar devam etmekte. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Doc için İbrahim Çelikkol ve Alina Boz bir araya gelecek.

2023’e kadar 3 sezon boyunca yayınlanan Doc dizisinin dünya çapında hayran kitlesi var. Doc - Nelle Tue Mani, son 15 yılda İtalya’da en çok izlenen dizi. İtalya’nın meşhur dizisi 4. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Şimdiyse Türkiye’de uyarlama olarak izleyiciyle buluşacak iddialı yapımlardan.

Bertan Asllani de Doc kadrosuna katıldı.

Yabani dizisiyle ünlenen oyuncunun hayranları yeni projesinin duyurulması için dört gözle bekliyordu. Beklenen haber nihayet Birsen Altuntaş tarafından geldi. Bertan Asllani dizide Toprak karakterine hayat verecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
