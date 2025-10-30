Bir İçerik Üreticisi 1930'lu Yıllarda Siyah Beyaz Filmlerde Uygulanan Makyaj Tekniğini Gösterdi!

Şimdilerde gelişen teknolojiyle beraber bir film izlerken sanki o an bizde oradaymışız da aynı sahneyi yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. Herkes oldukça gerçekci geliyor, çünkü cam gibi bir görüntüye bakıyoruz. Bu şimdimiz, bir de yıllar öncesi var!

Seneler önce henüz renk bile yokken, filmlerin siyah beyaz çekildiği o dönemde birçok farklı tekniğin kullanılması gerekiyordu. Özellikle de farklı çekim teknikleri ve sahne uygulamaları revaçtaydı. Sosyal medyada bir içerik üreticisi, filmlerin siyah beyaz çekildiği dönemlerde oyuncuların makyajının ekrana net yansıması için nasıl bir yola başvurulduğunu paylaştı. 1930'lu yıllarda siyah beyaz filmlerde uygulanan makyaj tekniğini gösterdi!