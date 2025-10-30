onedio
Bir Dermatolog, Hiç Estetik Yaptırmadığını İddia Eden Ünlüleri Yorumladı

Bir Dermatolog, Hiç Estetik Yaptırmadığını İddia Eden Ünlüleri Yorumladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2025 - 15:39

Estetik furyası başını alıp gittiğinden beri hemen hemen tüm ünlü isimlerin birbirine benzediği bir sürece girdik. Neredeyse kime baksak elmacık kemiklerinde, dudağında, burnunda, yanaklarında, gözlerinde artık ezberlediğimiz 'küçük müdahaleler' var!

Kimine göre estetik ancak vücudunda bir yerin şeklini değiştirirsen kabul görüyor, burun ameliyatı, meme ameliyatı gibi. Kimine göreyse botoksundan, dolgusuna her bir dokunuş estetik sayılıyor, hatta bazılarında baba estetikten daha vahim duruyor. 

Sosyal medyada bir dermatolog, bugüne dek yüzünde hiçbir müdahale olmadığını iddia eden Pelin Karahan ve Defne Samyeli'ni inceleyip yorumladı. Bakalım estetik var mı? Yok mu?

O anları buradan izleyebilirsiniz;

Herkesin estetik anlayışı farklı diyen Doktor Cansu Şahin, her iki isimde de birtakım dokunuşlar olduğunu ama bunları estetikten sayılmak zorunda olmadığını dile getirdi.

Defne Samyeli için 'Kadın çok güzel kadın. Burun ameliyatından falan bahsediyorsak bence de yok. Botoksu var, botoksu zaten taş gibi yapmıyoruz. Ufak dokunuşlar elbette vardır' diyen Cansu Şahin, 'Pelin Karahan'ın estetiği olmadığını düşünüyorum. Sadece fotoğraflarda görünce bende çenesinde var, bir şey var sanıyordum. En son bir dizisi vardı Netflix'te orada izlerken estetiği olmadığına karar verdim. Botoks, mezoterapi illa yaptırıyordur ama şekil değiştirecek bir şey bence yok' ifadelerini kullandı. 

Genç kızlık döneminde suratın daha ay gibi, etli olduğunu belirten Cansu Şahin, 'Yüzün yağ dokusu anca oturuyor, her şeye de bişektomi dememek lazım' açıklamasında bulundu.

