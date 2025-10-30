Bir Dermatolog, Hiç Estetik Yaptırmadığını İddia Eden Ünlüleri Yorumladı

Estetik furyası başını alıp gittiğinden beri hemen hemen tüm ünlü isimlerin birbirine benzediği bir sürece girdik. Neredeyse kime baksak elmacık kemiklerinde, dudağında, burnunda, yanaklarında, gözlerinde artık ezberlediğimiz 'küçük müdahaleler' var!

Kimine göre estetik ancak vücudunda bir yerin şeklini değiştirirsen kabul görüyor, burun ameliyatı, meme ameliyatı gibi. Kimine göreyse botoksundan, dolgusuna her bir dokunuş estetik sayılıyor, hatta bazılarında baba estetikten daha vahim duruyor.

Sosyal medyada bir dermatolog, bugüne dek yüzünde hiçbir müdahale olmadığını iddia eden Pelin Karahan ve Defne Samyeli'ni inceleyip yorumladı. Bakalım estetik var mı? Yok mu?