Nişanı ve Düğününe Servet Harcayan Kadir Ezildi'den Eşi Gamze Türkmen'e Milyonluk Jest!
Temizlik takıntısıyla hayatımıza giren ve bir fenomene dönüşen Kadir Ezildi, temmuz ayından beri özel hayatıyla gündeme geliyor. Gamze Türkmen'le birkaç ay önce evlenen Kadir Ezildi, söz, nişan, kına ve düğüne harcadığı servetin ardından bu sefer de eşine yaptığı 3 milyonluk jestle gündeme oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Evlerin en titiz ismi, ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, son bir yıl içerisinde temizlik tutkusu kadar özel hayatıyla da gündeme oturdu.
Arka arkaya düzenlenen kına, söz ve n işin törenlerine servet harcayan Kadir Ezildi, düğünde de milyonluk bohçası ve görkemli detaylarla gündeme oturmuştu.
İşte Kadir Ezildi'nin 3 milyonluk jestini elleriyle yıkadığı anlar:
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
