Nişanı ve Düğününe Servet Harcayan Kadir Ezildi'den Eşi Gamze Türkmen'e Milyonluk Jest!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2025 - 15:09

Temizlik takıntısıyla hayatımıza giren ve bir fenomene dönüşen Kadir Ezildi, temmuz ayından beri özel hayatıyla gündeme geliyor. Gamze Türkmen'le birkaç ay önce evlenen Kadir Ezildi, söz, nişan, kına ve düğüne harcadığı servetin ardından bu sefer de eşine yaptığı 3 milyonluk jestle gündeme oturdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Evlerin en titiz ismi, ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, son bir yıl içerisinde temizlik tutkusu kadar özel hayatıyla da gündeme oturdu.

Temizlik Benim İşim' programıyla adını duyuran Kadir Ezildi, temizlik konusundaki bilgisi ve takıntılı titizliğiyle resmen bir fenomen haline geldi. Zamanla kendi markasını yaratan, sosyal medyada milyonlara ulaşan ve gönüllerde taht kuran Kadir Ezildi, öpüşmekten tiksindiğini söylediği açıklamalarıyla dikkat çekmiş, 'Evlenemeyecek herhalde' dedirtmişti.

Zamanla kendi markasını yaratan ve sosyal medyada milyonlara ulaşan Kadir Ezildi, bir anda evlilik kararı alarak hepimizi şaşırmıştı.

Arka arkaya düzenlenen kına, söz ve n işin törenlerine servet harcayan Kadir Ezildi, düğünde de milyonluk bohçası ve görkemli detaylarla gündeme oturmuştu.

Düğünde Gamze Türkmen'i altına boğan Kadir İnanır'ın şimdi de 3 milyon TL değerinde son model bir araba hediye ederek koca bir jest yaptığı ortaya çıktı!

Kadir Ezildi, eşine hediye ettiği arabayla ilk ziyaretine çıkmadan önce arabayı elleriyle yıkadı ve o anları gösteren bir video da paylaşı. Araç kullanmayı bilmediğini belirten Ezildi, 'Eşim için her şeye değer' diyerek şovunu yaptı!

İşte Kadir Ezildi'nin 3 milyonluk jestini elleriyle yıkadığı anlar:

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
