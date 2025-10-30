onedio
Sydney Sweeney, Vücut Hatlarını Tüm Çıplaklığıyla Gösteren Transparan Kıyafetiyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2025 - 13:02

Variety's 2025 Power of Women davetinde boy gösteren Amerikalı ünlü oyuncu Sydney Sweeney, transparanda zirve yapmış kıyafetiyle dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney, “Euphoria” dizisindeki Cassie karakteriyle adeta bir yıldız gibi parladı.

Oyunculuğundan çok balık etli ama hiç dokunulmamış, kusursuz fiziğiyle gündeme oturan Sydney Sweeney, ne yüzünde ne de vücudunda herhangi bir estetik işlem olmadığının altını defalarca kez çizdi.

Zarif bir şekilde yaşlanmayı planladığını söyleyen Sydney Sweeney, davetlerde giydiği kombinlerle manşetlere düşmeye, yeni projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Üstelik Türkiye'de de ana vatanında olduğu kadar çok hayranı var.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise dün gece gerçekleşen Variety's 2025 Power of Women davetindeki iddiası!

Bol dekolteli, transparan elbiseler içinde görmeye alışık olduğumuz Sydney Sweeney bu sefer transparanda zirve yaptı!

Vücut hatlarını tüm çıplaklığıyla sergileyen gri bir elbise tercih eden Sydney Sweeney'nin iç çamaşırı giymemesi de dikkat çekti.

Magazin Editörü
