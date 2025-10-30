Sydney Sweeney, Vücut Hatlarını Tüm Çıplaklığıyla Gösteren Transparan Kıyafetiyle Dikkat Çekti!

Oyunculuğundan çok balık etli ama hiç dokunulmamış, kusursuz fiziğiyle gündeme oturan Sydney Sweeney, ne yüzünde ne de vücudunda herhangi bir estetik işlem olmadığının altını defalarca kez çizdi.

Zarif bir şekilde yaşlanmayı planladığını söyleyen Sydney Sweeney, davetlerde giydiği kombinlerle manşetlere düşmeye, yeni projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Üstelik Türkiye'de de ana vatanında olduğu kadar çok hayranı var.