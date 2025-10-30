onedio
Stalker Damgası Vurdu: Sabancıların Peşini Bırakmayan Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya Şok Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2025 - 10:42

Uzun yıllardır Hakan Sabancı takıntısıyla gündeme gelen Aygün Aydın'ın son paylaşımı olay oldu! Web sitesine girenlerin ev adresini görebildiğini ve takip de edebildiğini söyleyen Aygün Aydın'ın 'Stalker'lara uyarısı dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hakan Sabancı'nın hayatına Hande Erçel girmeden önce bitmek bilmeyen bir Aygün Aydın meselesi vardı belki hatırlarsınız.

Birçok dizide yan rollerde gördüğümüz Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikten sonra Hakan Sabancı'yı dilinden hiç düşürmedi. 

Ayrılıktan sonra Hakan Sabancı'yla mesajlarını ifşalayan ve hatta Hakan Sabancı'dan hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, zamanında ortalığı büyük karıştırmıştı. Yaşadıkları aşk en nihayetinde mesajlarla belgelendi fakat bebek olayı tamamen uydurma çıktı. Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le ilişkisi boyunca, sık sık olmasa da, direkt Hande ve Hakan göndermeli paylaşımlarına devam etti.

Dikkatleri üzerine çekme konusunda bir usta olan Aygün Aydın, Hakan ve Hande'nin ayrıldığı gün yaptığı paylaşımla 'Beklenen hamle geldi' dedirtmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

O günden bu yana suskun olan, Instagram'daki fotoğraflarını temizleyip yalnızca 3 post bırakan Aygün Aydın'dan yeni atak geldi.

Geçtiğimiz saatlerde, birkaç sene önce açtığı Dimitrisa isimli şirketinin sitesine giren çıkan herkesin ev adresini görebildiğini ve hatta takip edebildiğini söylediği bir paylaşımda bulunan Aygün Aydın, 'stalker'lara uyarı geçti. 

Her zamanki imalı üslubu devredeydi, lafın nereye gittiği de çok belliydi. Aygün Aydın, seneler içinde birçok kez yaptığı üzere yine Hakan Sabancı tarafından stalk'landığını iddia etti. 

'Şey, şirket siteme girdiğinizde ev adresinize kadar gördüğümü bilmeniz gerekiyor. Ve arka planda sayfayı kapatmadığınızda sizi takip edebiliyorum, dolayısıyla stalk'larken dikkatli olsanız iyi olur! İlginiz için teşekkürler' açıklamasında bulundu.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
