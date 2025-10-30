Stalker Damgası Vurdu: Sabancıların Peşini Bırakmayan Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya Şok Gönderme!
Uzun yıllardır Hakan Sabancı takıntısıyla gündeme gelen Aygün Aydın'ın son paylaşımı olay oldu! Web sitesine girenlerin ev adresini görebildiğini ve takip de edebildiğini söyleyen Aygün Aydın'ın 'Stalker'lara uyarısı dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakan Sabancı'nın hayatına Hande Erçel girmeden önce bitmek bilmeyen bir Aygün Aydın meselesi vardı belki hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O günden bu yana suskun olan, Instagram'daki fotoğraflarını temizleyip yalnızca 3 post bırakan Aygün Aydın'dan yeni atak geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın