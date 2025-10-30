Stalker Damgası Vurdu: Sabancıların Peşini Bırakmayan Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya Şok Gönderme!

Birçok dizide yan rollerde gördüğümüz Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikten sonra Hakan Sabancı'yı dilinden hiç düşürmedi.

Ayrılıktan sonra Hakan Sabancı'yla mesajlarını ifşalayan ve hatta Hakan Sabancı'dan hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, zamanında ortalığı büyük karıştırmıştı. Yaşadıkları aşk en nihayetinde mesajlarla belgelendi fakat bebek olayı tamamen uydurma çıktı. Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le ilişkisi boyunca, sık sık olmasa da, direkt Hande ve Hakan göndermeli paylaşımlarına devam etti.

Dikkatleri üzerine çekme konusunda bir usta olan Aygün Aydın, Hakan ve Hande'nin ayrıldığı gün yaptığı paylaşımla 'Beklenen hamle geldi' dedirtmişti.