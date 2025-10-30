40 Yıl Düşünsek Aklımıza Gelmez: Pascal Nouma'nın Kaosu Bol Olay İsimle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

The Traitors'a daha önce denk gelmeyenler için kısaca özet geçelim; İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yayınlanan ve dünyanın dört bir yanından milyonlar izleyiciyi ekranlara kitleyen The Traitors, Belçika'da bir şatoda çekiliyor. Kimi zaman normal vatandaşlarla çekilen program kimi zaman da tıpkı Survivor gibi 'Celebrities' versiyonuyla ekrana geliyor.

20 ünlü isim, strateji ve zeka oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken seyirci kimin güvenilir, kimin hain olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu sene Türkiye de The Traitors ailesine dahil oluyor. Şu ana dek elde edilen bilgilere göre The Traitors Türkiye’nin çekimlerinin Brezilya'da gerçekleşmesi bekleniyor, programın sunuculuğu içinse Giray Altınok'la el sıkışılmış durumda!

Yarışmanın, 2026 yılının ilk aylarında Prime'da yayınlanması bekleniyor.