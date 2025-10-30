onedio
40 Yıl Düşünsek Aklımıza Gelmez: Pascal Nouma'nın Kaosu Bol Olay İsimle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2025 - 09:36

2026 yılının ilk aylarından yayınlanması beklenen The Traitors Türkiye yarışması heyecanla beklenirken, içeriden aşk dedikodusu patlak verdi bile!

Eski futbolcu Pascal Nouma ile kaosu bol, duruşu sert, güzelliği olay bir ismin aşk yaşadığı ve aşkın çekimlerde başladığı iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde farklı sunucuların ev sahipliğinde çekilen yarışma programı The Traitors'un Türkiye versiyonunun hazırlığında olunduğunu geçtiğimiz aylarda öğrenmiştik.

The Traitors'a daha önce denk gelmeyenler için kısaca özet geçelim; İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yayınlanan ve dünyanın dört bir yanından milyonlar izleyiciyi ekranlara kitleyen The Traitors, Belçika'da bir şatoda çekiliyor. Kimi zaman normal vatandaşlarla çekilen program kimi zaman da tıpkı Survivor gibi 'Celebrities' versiyonuyla ekrana geliyor. 

20 ünlü isim, strateji ve zeka oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken seyirci kimin güvenilir, kimin hain olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu sene Türkiye de The Traitors ailesine dahil oluyor. Şu ana dek elde edilen bilgilere göre The Traitors Türkiye’nin çekimlerinin Brezilya'da gerçekleşmesi bekleniyor, programın sunuculuğu içinse Giray Altınok'la el sıkışılmış durumda!

Yarışmanın, 2026 yılının ilk aylarında Prime'da yayınlanması bekleniyor.

Kaçıranlar için yarışmanın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Çekimleri başlayan The Traitors Türkiye henüz yayınlanmadı ama içeriden bir aşk dedikodusu patlak verdi bile!

Yarışmada yer alacak 20 ünlü isimden ikisi olan Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü ve eski futbolcu Pascal Nouma'nın aşk yaşamaya başladığı iddia edildi!

Program daha şimdiden magazin manşetlerine düşüyorsa, gerçekten başlayınca neler olacak kim bilir? Ayrıca bu ikili de 'Rüyalarımın saçmalık seviyesi' diyeceğimiz türden, yan yana getirmeyi akıl etmeyeceğimiz isimler...

Yine de sportif yanları ve enerjileri bir tutabilir gibi! Siz ne düşünüyorsunuz? Upuzun bir süredir aşk orucunda olan Yasemin Yürük, cidden kalbinin kapılarını Pascal Nouma'ya açmış olabilir mi?

Hadi yorumlarda buluşlaım!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
