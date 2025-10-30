40 Yıl Düşünsek Aklımıza Gelmez: Pascal Nouma'nın Kaosu Bol Olay İsimle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
2026 yılının ilk aylarından yayınlanması beklenen The Traitors Türkiye yarışması heyecanla beklenirken, içeriden aşk dedikodusu patlak verdi bile!
Eski futbolcu Pascal Nouma ile kaosu bol, duruşu sert, güzelliği olay bir ismin aşk yaşadığı ve aşkın çekimlerde başladığı iddia edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde farklı sunucuların ev sahipliğinde çekilen yarışma programı The Traitors'un Türkiye versiyonunun hazırlığında olunduğunu geçtiğimiz aylarda öğrenmiştik.
Çekimleri başlayan The Traitors Türkiye henüz yayınlanmadı ama içeriden bir aşk dedikodusu patlak verdi bile!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Bu adam her kulvarda var
kardeşim her masada