Catherine Corcoran, Terrifier Setinde Taciz Yaşadığı Gerekçesiyle Yönetmene ve Yapımcılara Dava Açtı
Terrifier korku filmi serisi sette yaşanan taciz iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Catherine Corcoran, taciz ve sözleşme ihlali nedeniyle filmin yönetmeni ve yapımcılarına dava açtı. Independent’ın haberine göre davada 'düşük bütçeli filmde rol alırken dolandırıcılığa, cinsel tacize ve nihayetinde ihanete maruz kaldığı' gerekçesi sunuldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
Catherine Corcoran, filmdeki ölüm sahnesiyle adını hafızalara kazımıştı.
Çekimlerde soğukta kaldığı ve bu nedenle sağlık sorunları yaşadığı da belirtildi.
