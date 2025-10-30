onedio
Catherine Corcoran, Terrifier Setinde Taciz Yaşadığı Gerekçesiyle Yönetmene ve Yapımcılara Dava Açtı

Elif Sude Yenidoğan
30.10.2025 - 21:57

Terrifier korku filmi serisi sette yaşanan taciz iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Catherine Corcoran, taciz ve sözleşme ihlali nedeniyle filmin yönetmeni ve yapımcılarına dava açtı. Independent’ın haberine göre davada 'düşük bütçeli filmde rol alırken dolandırıcılığa, cinsel tacize ve nihayetinde ihanete maruz kaldığı' gerekçesi sunuldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Catherine Corcoran, filmdeki ölüm sahnesiyle adını hafızalara kazımıştı.

Ancak bu sahnenin kamera arkasında yaşananlar davaya sebep oldu. Sahnede çıplak halde ters asılarak öldürüldüğü çekilmişti. Oyuncunun çıplak sahneleri için onayının alınmadığı aktarıldı. Kendisinin iç çamaşırı giymek için ısrarcı olduğu ama yönetmenin kabul etmediği de dile getirildi.

Çekimlerde soğukta kaldığı ve bu nedenle sağlık sorunları yaşadığı da belirtildi.

Doktor muayenesine giden oyuncuya 'beyin şişmesi ve kulak zarı hasarı' tanısı konmuştu. 

Tüm bunlara ek olarak ödemelerinde de aksaklık olduğu öne sürüldü ve yönetmenle yapımcılara dava açıldı.

