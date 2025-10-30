Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'yu Buluşturan Uykucu Filmi, Vizyona Girdiği İlk Gün Rekor Açılışa İmza Attı
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'yu bir araya getiren Uykucu filmi, dün vizyona girdi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, henüz yayınlanmadan büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Gündeme oturan galasının ardından film rekor bir açılışa imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Uykucu filmi, 29 Ekim Çarşamba (dün) vizyona girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uykucu, vizyona girdiği ilk gün rekora imza attı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın