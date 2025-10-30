onedio
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'yu Buluşturan Uykucu Filmi, Vizyona Girdiği İlk Gün Rekor Açılışa İmza Attı




Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2025 - 14:59

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'yu bir araya getiren Uykucu filmi, dün vizyona girdi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, henüz yayınlanmadan büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Gündeme oturan galasının ardından film rekor bir açılışa imza attı.

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Uykucu filmi, 29 Ekim Çarşamba (dün) vizyona girdi.



Masa adlı bir örgüte üye Ferman'ın eski ajanları ortadan kaldırma görevi vardır. Ancak bir görev sırasında hedefi olan Saye'ye aşık olması tüm işleri değiştirir. Her ikisi de kendilerini bambaşka bir yolda bulurlar.

Uykucu, vizyona girdiği ilk gün rekora imza attı.



Dün vizyona giren ve büyük ilgi gören film, ilk gününde rekor açılışa imza attı. Film, 12 saatlik sürede 103 bin 880 kişilik gişe rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Merve Ersoy

TV Editörü
