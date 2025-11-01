onedio
Liste İddialı: Türkiye'de Sinemalarda En Çok İzlenmeye Sahip Olan Yabancı Filmler!

Liste İddialı: Türkiye’de Sinemalarda En Çok İzlenmeye Sahip Olan Yabancı Filmler!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
01.11.2025

Sinema sektörü bir dönemler epey canlı olsa da şimdilerde pek öyle sayılmaz. Dijital hayatın aktifliğinin artmasıyla birlikte sinema sektörünün zayıfladığı bir gerçek. Ancak yine de zaman zaman vizyona giren filmler ilgiyle karşılanabiliyor. Peki ya bugüne kadar Türkiye’de sinemalarda en çok izlenen filmler nelerdi? Gelin birlikte öğrenelim!

Titanik (1998)

Titanik (1998)

Titanik yalnızca Türkiye’de değil dünya çapında etki yaratmıştı. Hala sektördeki yeri bir başka. Yeni nesiller de Titanik izlemeye devam ediyor. Toplam seyirci sayısı ise 3.042.923.

Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)

Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)

Hızlı ve Öfkeli serisi bir dönemlerin efsanelerindendi. Oyuncuların kusursuz performansları karşısında etkilenmemek elde değildi. Toplam seyirci sayısı ise 2.961.089.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (2021)

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (2021)

Marvel’ın unutulmaz filmlerinden Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ile birlikte Örümcek Adam serisini sevenler adeta bayram etmişti. Gişe sonuçları da her şeyi ortaya koyuyordu. Türkiye’de toplam seyirci sayısı ise 2.882.960.

Avatar: Suyun Yolu (2022)

Avatar: Suyun Yolu (2022)

Avatar’ın hayatımıza ilk girdiği dönemi hatırlayanlar bilir zihinlerimizde resmen yeni bir kilit açılmıştı. Serinin 2. filmi de Türkiye için ilkinden daha çok izleyiciye sahip. Toplam seyirci sayısı 2.689.352.

Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)

Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)

Listede bir tane daha Hızlı ve Öfkeli serisinden film yer alıyor. Toplam seyirci sayısı ise 2.656.286.

Avatar (2009)

Avatar (2009)

Ve işte hayatımıza girişiyle dillere düşen Avatar’ın ilk filmi. Listede o da olmazsa olmazlardan. Türkiye’de toplam seyirci sayısı ise 2.586.627.

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Marvel’dan bir film daha. Avengers: Endgame 2019’da vizyona girmesiyle birlikte tüm dünyada konuşulmayı başarmıştı. Toplam seyirci sayısı ise 2.480.284.

Ters Yüz 2 (2024)

Ters Yüz 2 (2024)

Listede bir de animasyon var. Animasyon filmler yalnızca çocuklardan değil yetişkinlerden de epey ilgi görüyor. Sizler de animasyon izlemeyi seviyorsanız bilirsiniz ki piyasada “iyi animasyon” hasreti var. Bu sebeple Ters Yüz 2 adeta ilaç gibi gelmişti. Toplam seyirci sayısı 2.460.436.

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

Ve bir Avengers daha. Marvel filmleri her daim ilgi görüyor. Özellikle takip eden geniş bir kitle var. 2018’de çıkan filmin Türkiye’deki toplam seyirci sayısı ise 1.909.967.

Joker (2019)

Joker (2019)

İşte efsaneye geldik. Psikolojik gerilim filmi Joker’in etkisi 2019’dan bu yana hala sürüyor. Konsept partilerin ise kostüm açısından başrolü biliyorsunuz ki. Toplam seyirci sayısı ise 1.888.078.

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (2012)

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (2012)

Ve bir anismayon daha. Buz Devri serisi hafızalara kazınınan işlerden. Gencinden yaşlısına herkesin keyif aldığı filmlerden. Serinin dördüncüsü olan Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor’un toplam seyirci 1.883.004.

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

Listede Yüzüklerin Efendisi olmasaydı bi’ yarım hissederdik. 2001 yılı için gördüğü ilgi aslında çok başarılı. Toplam seyirci ise 1.805.819.

Oppenheimer (2023)

Oppenheimer (2023)

Barbie ile aynı anda çıkan Oppenheimer’ın yarattığı etkiyi de muhakkak hatırlıyorsunuzdur. Sinemalarda yaşanan kaliteli film eksikliği Oppenheimer ile o dönem için sonlanmıştı. Toplam seyirci sayısı 1.727.427.

Truva (2004)

Truva (2004)

2000’lerin ilk yıllarından bir de Truva listede. Sinemanın canlı olduğu dönemlerde vizyona giren Truva’nın Türkiye’deki toplam seyirci sayısı 1.692.458.

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014)

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014)

Ve son olarak efsanelerden Hobbit: Beş Ordunun Savaşı ile kapanışı yapalım. Hala sinema sektöründeki yeri bir ayrıdır. Toplam seyirci sayısı 1.653.031.

