Liste İddialı: Türkiye’de Sinemalarda En Çok İzlenmeye Sahip Olan Yabancı Filmler!
Sinema sektörü bir dönemler epey canlı olsa da şimdilerde pek öyle sayılmaz. Dijital hayatın aktifliğinin artmasıyla birlikte sinema sektörünün zayıfladığı bir gerçek. Ancak yine de zaman zaman vizyona giren filmler ilgiyle karşılanabiliyor. Peki ya bugüne kadar Türkiye’de sinemalarda en çok izlenen filmler nelerdi? Gelin birlikte öğrenelim!
Kaynak: CHIP
Titanik (1998)
Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (2021)
Avatar: Suyun Yolu (2022)
Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)
Avatar (2009)
Avengers: Endgame (2019)
Ters Yüz 2 (2024)
Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
Joker (2019)
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (2012)
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)
Oppenheimer (2023)
Truva (2004)
Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014)
