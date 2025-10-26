Aksiyon Tutkunları Toplansın! Son Yıllara Damga Vuran 15 Aksiyon Film Önerisi
Aksiyon filmleri her zaman sinemanın en dinamik ve sürükleyici alanlarından biri olmuştur. Hız, gerilim, adrenalin ve tehlike unsurları bir araya geldiğinde ortaya hem görsel hem duygusal olarak güçlü hikâyeler çıkar. Eğer siz de bizim kadar aksiyon film tutkunuysanız bu önerilere bayılacaksınız!
1. Extraction (2020)
2. The Batman (2022)
3. Top Gun: Maverick (2022)
4. Bullet Train (2022)
5. John Wick: Chapter 4 (2023)
6. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (2023)
7. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)
8. The Covenant (2023)
9. Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023)
10. Shazam! Fury of the Gods (2023)
11. Dune (2021)
12. Spider‑Man: No Way Home (2021)
13. The Flash (2023)
14. The Old Guard (2020)
15. Avatar: The Way of Water (2022)
