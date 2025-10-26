onedio
Aksiyon Tutkunları Toplansın! Son Yıllara Damga Vuran 15 Aksiyon Film Önerisi

Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 08:01

Aksiyon filmleri her zaman sinemanın en dinamik ve sürükleyici alanlarından biri olmuştur. Hız, gerilim, adrenalin ve tehlike unsurları bir araya geldiğinde ortaya hem görsel hem duygusal olarak güçlü hikâyeler çıkar. Eğer siz de bizim kadar aksiyon film tutkunuysanız bu önerilere bayılacaksınız!

1. Extraction (2020)

1. Extraction (2020)

Kiralık bir paralı asker, uzak bir doğu megakentine girerek bir suç lordunun esir alınan oğlunu kurtarma görevine soyunur. Ancak işin içinde hem yerel güç odakları hem de çeteler vardır ve her köşe tehditlerle doludur. Kurtarma operasyonu ilerledikçe, kahraman kendi karanlık geçmişiyle yüzleşir ve görev kişisel bir sınav halini alır.

2. The Batman (2022)

2. The Batman (2022)

Bir şehir polisinin katilin bıraktığı ipuçlarını takip etmesiyle, şehrin karanlık ve yozlaşmış yapısı gün yüzüne çıkar. Batman yalnız bir maskeli avcıya dönüşürken, suç ve intikamın labirentinde kaybolur. Kim tarafından yönetildiği belirsiz bir düşmanla karşılaştığında her şeyin askıya alınması gerekir.

3. Top Gun: Maverick (2022)

3. Top Gun: Maverick (2022)

Eskimiş kurallara meydan okuyan tecrübeli bir pilot, geleceğin savaşçılarını eğitmek için çağrılır. Genç kadroya öğrettiklerinin ötesinde, kendi içindeki korkularla da yüzleşmek zorundadır. Görevler, limitlerin çok ötesine taşınmış hava çarpışmalarıyla doludur.

4. Bullet Train (2022)

4. Bullet Train (2022)

Japonya’da yüksek hızlı bir trende buluşan bir grup suikastçı, birbirlerini tanımadan aynı hedef için yarışır. Her durak beraberinde ek entrikalar, ihanetler ve maskeli yüzler getirir. Sıradan bir görev gibi başlayan olay, zamanla komploların, geçmiş hesapların sahnesine dönüşür.

5. John Wick: Chapter 4 (2023)

5. John Wick: Chapter 4 (2023)

Suikast ağırlıklı yeraltı dünyasında bir adam, kendisini öldürmeye ant içmiş düşmanlarla yüzleşir. Yalnızlık, intikam ve özgürlük arayışı iç içe geçer. Her çatışma, eski sözleşmeleri ve sadakatleri test eder. John Wick, sadece düşmanı ortadan kaldırmakla kalmaz; sistemin sınırlarını zorlar.

6. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (2023)

6. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (2023)

Bir casus ekibi, tamamen kontrol dışı çalışan bir yapay zekanın yarattığı krizi durdurmak için operasyona çıkmak zorundadır. Teknoloji, ihanetler ve jeopolitik dengeler arasında kahramanlar hem fiziksel hem zihinsel sınavlarla boğuşur.

7. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

7. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

Çorak bir gelecekte, genç bir kadın zorla düşmanlarının hapsine düşer ve özgürlüğü için savaşmak zorunda kalır. Kaçış, eğitim ve intikam üçgeninde şekillenen hikâyesi, aynı zamanda sistemle hesaplaşmayı da içerir. Motorlu çöller, çarpık liderlik ve hayatta kalma mücadelesi bu evrende sıradan hal alır.

8. The Covenant (2023)

8. The Covenant (2023)

Bir Amerikan binbaşı ile Afgan tercümanının hikâyesi, savaşın gölgesinde bir borç ve kurtuluş öyküsüne dönüşür. Tercümanın ailesi, vaat edilen güvenli geçişin gerçekleşmemesiyle tehlikeye düşerken kahramanımız geri dönme kararı alır.

9. Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023)

9. Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023)

Bir ajan grubu, küresel bir suç lordunun silah ticaretini engellemek için sahaya iner ve kimsenin beklemediği bir planla karşılaşır. Zekâ, teknoloji ve fiziki güç birleşirken aksiyon temposu artar. Her figürün kendi oyunu vardır ve gerçek yüzler ardındaki maskelerin arkasında gizlidir.

10. Shazam! Fury of the Gods (2023)

10. Shazam! Fury of the Gods (2023)

Süper güçlerle donanmış bir gencin macerası, tanrısal düşmanlar karşısında sınanır ve kahraman kimliği yeniden tanımlanır. Eğlence unsuruyla gelen aksiyon, ciddi tehlikelerle harmanlanır. Düşmanın motivasyonu kişisel ve kozmiktir; sadece dünyayı değil, kahramanın iç dünyasını da hedef alır. Mizah, dostluk ve fedakârlık birbirine sarılırken, büyük bir savaşa hazırlık yapılır.

11. Dune (2021)

11. Dune (2021)

Tamamı çölden oluşan bir gezegenin kontrolü için entrikalar, güç savaşları ve mistik örgütler devreye girer. Yeni bir yönetici adayı, hem politik oyunlarla hem devasa düşmanlarla yüzleşir. Kendi içindeki potansiyeli keşfederken hem özünü hem dünyasını korumak zorundadır.

12. Spider‑Man: No Way Home (2021)

12. Spider‑Man: No Way Home (2021)

Kimliği açığa çıkan bir kahraman, gerçekliği düzeltmek için tehlikeli bir büyüye başvurur ve evrenler arası kapılar açılır. Beklenmedik karakterler bir araya gelir, eski hatalar yüzüne vurulur. Kahraman yalnız düşmanla değil, kendi kararlarıyla da mücadele eder.

13. The Flash (2023)

13. The Flash (2023)

Zamanda yolculuk yeteneğine sahip bir kahraman, geçmişte yaptığı bir müdahalenin neden olduğu felaketleri düzeltmeye çalışır. Ancak her çaresiz hamle, daha büyük sorunlar doğurur. Kara bir gelecek, alternatif gerçeklikler ve beklenmedik sonuçlar peşindedir.

14. The Old Guard (2020)

14. The Old Guard (2020)

Yüzyıllardır yaşayan bir paralı asker grubu, yeni bir üye ekibine katıldığında sırlar açığa çıkar. Ölümsüzlüğün kutsal yanı kadar laneti de ön plana çıkar; sevdiklerinden uzaklaşmak acı verir. Düşmanlar onları yok etmeye kararlı olurken, grup kendi içindeki çatlaklarla mücadele eder.

15. Avatar: The Way of Water (2022)

15. Avatar: The Way of Water (2022)

Yeni bir gezegende, su altı halkları ve karasal topluluklar arasındaki çatışma şiddetlenir. Kahramanlar, ekolojik dengenin yok oluşuna engel olmaya çalışırken aile bağları da sınanır. Sular altında ve yüzeyde savaş, kültürel uyum ve savunma yollarıyla harmanlanır.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
