Cesur Sahneleriyle Son Yıllarda Adından Fazlasıyla Söz Ettiren 15 Film!

Genç bir kadın, geçmişte bastırdığı duygularla yüzleştiği bir döneme girer. Aşk, onda hem merak hem korku uyandırır. Hikaye, kendini tanımanın ne kadar zor ama özgürleştirici olabileceğini gösterir. Görsel olarak sade ama duygusal olarak yoğun bir film.