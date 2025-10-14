onedio
article/comments
article/share
Son Yılların En Çok Rağbet Gören Dini Filmlerinden Yüksek Puanlı 15 Öneri!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.10.2025 - 12:14

Hem tarihi olayları hem de dini inançları aktardığı için dini filmler, film kategorileri arasında ayrı bir yere sahiptir. Ülkemizde özellikle Ramazan ayında dini filmlerin izlenme süreleri artıyor. Sizin için bu içeriğimizde mutlaka izlenmesi gereken İslami, Hristiyanlık, Yahudi ve diğer dinlerle ilgili inanç konularının işlendiği dini filmler listemizi paylaşacağız. Filmlerde gerek ruhani yolculuklara şahit olacak, gerekse tarihin belki de unutulan olaylarına yeniden vakıf olacaksınız. Son yılların en iyileri listemizde! Şimdiden iyi seyirler…

The Wonder (2022)

19. yüzyıl İrlanda’sında küçük bir kızın “mucizevi” şekilde yemek yemeden yaşadığına inanılıyor. Londra’dan gelen bir hemşire, bu inancın ardındaki gerçeği araştırırken köyün dini kanaatleriyle çatışıyor. İnanç ile akıl arasındaki gerilim, hemşirenin vicdanını sıkıştırıyor. Sonuçta “mucize”nin kime hizmet ettiği sorusu öne çıkıyor.

Women Talking (2022)

İzole bir dini toplulukta kadınlar, yıllardır üzerlerine çöken şiddetin ardından bir ahırda toplanıp kaderlerini tartışıyor. “Kalmak mı, gitmek mi, direnmek mi?” sorusunda her biri kendi imanını ve korkularını masaya yatırıyor. Film, inancın vicdanla yüzleştiğinde nasıl dönüştüğünü sakin ama sarsıcı bir dille anlatıyor. Konu, gerçek bir Mennonit vakasından esinleniyor.

Holy Spider (2022)

Meşhed’de kendini “dini temizlik”le görevli sayan bir adam, kadınları öldürürken toplumdaki sessiz onayı arkasına alıyor. Olayı araştıran gazeteci, katilin günahı kadar sistemin günahıyla da karşılaşıyor. Film, dindarlığın arkasına saklanan şiddetin yüzünü sert biçimde açığa çıkarıyor. İnanç, merhamet yerine nefretin bahanesi olduğunda ne olduğunu soruyor.

Father Stu (2022)

Kavgacı bir adam, ağır bir kazadan sonra hayatın yönünü değiştirip rahip olmaya karar veriyor. Bu yolda bedenine çöken hastalıkla, geçmişteki hatalarıyla ve ailesiyle barışmaya çalışıyor. Dine yönelişi, gösterişten uzak bir arayışa dönüşüyor. Sonunda umut, acının içinden filizleniyor.

Kantara (2022)

Bir kıyı köyünde atalar kültü ve yerel ritüeller, köylülerin adalet duygusunu ayakta tutuyor. Toprak ve orman için verilen mücadelede, inançla doğa arasında kadim bir bağ kuruluyor. Kahraman, korkusunu ancak ritüelin ruhunu kabullenince yenebiliyor. Finalde inanç, hem öfkeyi hem barışı şekillendiriyor.

Malikappuram (2022)

Küçük bir kız, Sabarimala’ya hac yolculuğuna çıkmayı kafasına koyuyor. Yolda karşılaştığı tehlikeler kadar, kalbindeki korkuları da aşması gerekiyor. İnanç burada bir kaçış değil, büyümeyi sağlayan bir pusula. Yolculuk, hem ona hem çevresine iyi geliyor.

Are You There God? It’s Me, Margaret. (2023)

Genç bir kız, ergenlik eşiğinde kimliğini ve inancını anlamaya çalışıyor. Ailesindeki farklı inançlardan gelen sesler kafasını karıştırsa da, içindeki “ses” onu sakinleştiriyor. Film, dinin yasak listesi değil, kişisel bir konuşma alanı olabileceğini gösteriyor. Sıcak tonuyla büyüme hikayesine umut katıyor.

Jesus Revolution (2023)

1960’ların sonunda gençlik hareketiyle kilise kapıları beklenmedik şekilde kesişiyor. Sahildeki vaazlardan taşan enerji, yargıdan çok kabule alan açınca değişim büyüyor. Film, inancın dili sadeleştiğinde kalplere daha rahat dokunduğunu anlatıyor. Gerçek olaylardan esinli bakışıyla nostaljik bir pencere açıyor.

The Pope’s Exorcist (2023)

Vatikan’ın tecrübeli rahibi, inancı sınayan zorlu bir vakayla yüzleşiyor. Vaka ilerledikçe mesele tek bir ruhun kurtuluşundan çıkıp kurumların yükünü de içine alıyor. Korku öğeleri kadar, tövbe ve merhamet fikri de sahnelerin altına işleniyor. İnanç, gösterişli ayinlerden çok cesur bir hayır deyişe dönüşüyor.

The Starling Girl (2023)

Katı kurallı bir toplulukta büyüyen genç bir kız, “itaat” ile “ben kimim” sorusu arasında sıkışıyor. Yetiştiği çevre, günah korkusuyla her duyguyu bastırmayı öğretiyor. O ise susmayı bıraktığında suçluluk ve özgürlük aynı anda kapıyı çalıyor. Film, imanın özüne dönme cesaretini sessiz ama net bir tonda işliyor.

Kidnapped (Rapito) (2023)

19. yüzyılda vaftiz gerekçesiyle ailesinden koparılan küçük bir çocuğun hikayesi, inanç ile iktidarın iç içe geçtiği bir yarayı açıyor. Film, “kimin iyiliği?” sorusunu kurumların yüzüne çeviriyor. Ailenin feryadıyla kilisenin otoritesi çarpışırken, merhamet yerini prosedüre bırakıyor. Sonunda asıl bedeli çocuğun kalbi ödüyor.

The Monk and the Gun (2023)

Bhutan’da seçimlere hazırlanan bir köy, gelenek ile yeni düzen arasında bocalıyor. Bir keşişin gizemli silah arayışı, şiddetle değil, değerlerle ilgili bir sınavı işaret ediyor. İnanç burada kimseyi dışlamıyor; aksine topluluğu sakinliğe çağırıyor. Mizahın arkasından yumuşak bir bilgelik çıkıyor.

Cabrini (2024)

Göçmen yoksulluğunun ortasında bir rahibe, yapılamaz denileni adım adım hayata geçiriyor. İnancı, merhameti eyleme döken bir çalışma ahlakına dönüşüyor. Duvarlar yükseldikçe onun kararlılığı da artıyor; şefkat kurumsallaşıyor. Film, hizmet etmenin nasıl cesaret istediğini gösteriyor.

Ordinary Angels (2024)

Zor günler yaşayan bir aileye, beklenmedik bir yardım eli uzanıyor. Küçük bir topluluk, “komşunu sev” sözünü kağıttan çıkarıp somut hale getiriyor. İnanç burada vaazdan çok dayanışma sofrası kuruyor. Küçük iyilikler birikince, umuda güçlü bir kapı açılıyor.

The First Omen (2024)

Roma’da yemin yolundaki genç bir kadın, karanlık bir planın içine çekiliyor. Korkunun merkezinde, inancın bedeni ve ruhu nasıl şekillendirdiği tartışılıyor. Film, kötülükle yüzleşirken kurumların gölgesini de sorguluyor. Dehşet, sadece canavarda değil; suskunlukta da gizli.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
