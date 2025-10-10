En Ünlü Holokost Filmleri: Tarihin En Sarsıcı 15 Yapımı

Steven Spielberg’in yönettiği Schindler’s List hem bir tarih dersi hem de bir vicdan hikayesi. Nazi Partisi üyesi bir Alman iş insanı olan Oskar Schindler, savaş yıllarında fabrikasında çalıştırdığı Yahudi işçileri ölüm kamplarından kurtarmak için hayatını riske atar.

Siyah-beyaz görüntüleriyle sembolleşen film, hem savaşın karanlığını hem de bir insanın içindeki ışığı anlatıyor. Yedi Oscar kazanan yapım, Holokost temalı filmler arasında hâlâ bir başyapıt olarak anılıyor.