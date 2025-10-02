Nabızlar Yükselecek! Son Yılların En İyi Korku Filmlerinden Yüksek Puanlı 15 Öneri

Genç bir kadının öldürülmesinden sonra, görme engelli ikiz kız kardeşi geride kalan sırların peşine düşer. Eski taş ev, sessizce büyüyen bir tuzak gibi çalışır; her oda yeni bir ipucu ya da ürperti taşır. Tahta manken, hem eşya hem de tanık gibi davranarak öyküde belirleyici bir rol üstlenir. Film, insan eliyle işlenen kötülük ile doğaüstü hesaplaşmayı iç içe geçirir. Büyük gösterişe kaçmadan, küçük ayrıntılarla tedirginlik kurar. Böylece intikam ve vicdan temasını sade ama etkili bir korku masalına dönüştürür.