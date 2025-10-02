Nabızlar Yükselecek! Son Yılların En İyi Korku Filmlerinden Yüksek Puanlı 15 Öneri
Son yıllarda çekilmiş en iyi korku filmlerinden bir listeyle karşınızdayız! Hatta biraz daha spesifik davranarak listemizi son 2022-2024 yılları ile sınırlandırdık. Siz de korku filmi tutkunuysanız listemize göz atmanızda fayda var. Nabızlar epey yükselecek sonra uyarmadı demeyin…
Hazırsanız tüyler ürpertici bir maceraya ışınlanıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Speak No Evil (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Menu (2022)
Pearl (2022)
Barbarian (2022)
Talk to Me (2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Late Night with the Devil (2023)
When Evil Lurks (2023)
Evil Dead Rise (2023)
Alien: Romulus (2024)
The Substance (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oddity (2024)
Terrifier 3 (2024)
Longlegs (2024)
The First Omen (2024)
A Quiet Place: Day One (2024)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Beni türk korku filmleri daha etkiliyor özellikle Dabbe 4'ü izledikten sonra baya etkisinde kalmıştım. Yabancı korku filmleri komik geliyor nedense bana.
Gerald'ın Oyunu ve Yokoluş'un korku ile alakası yok gerilim olabilir en fazla...
Derin Dehşet gerçek bir olaydan ilham alınmış bir film. Orijinalinde gençlerin hiç biri kurtulamıyor. Korkudan daha çok gerilim hissediyorsunuz. The Visit'te... Devamını Gör