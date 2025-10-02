İzlemeden Geçmeyin: Son Dönemin En Sevilen 15 Anime Filmi
Anime artık bütün dünyaya yayılmış en sevilen eğlence türlerinden birisi. Peki eğer bu mecraya yeni uğradıysanız neleri kesinlikle izlemelisiniz? Bu liste size anime dünyasındaki maceranızda pusula olsun, buyurun bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Demon Slayer: Mugen Train (2020)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Josee, the Tiger and the Fish (2020)
3. Words Bubble Up Like Soda Pop (2020)
4. Violet Evergarden: The Movie (2020)
5. Belle (2021)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Jujutsu Kaisen 0 (2021)
7. My Hero Academia: World Heroes’ Mission (2021)
8. Bubble (2022)
9. One Piece Film: Red (2022)
10. Suzume (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Drifting Home (2022)
12. Slam Dunk: The First Slam Dunk (2022)
13. Psycho-Pass Providence (2023)
14. The Boy and the Heron (2023)
15. Blue Giant (2023)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın