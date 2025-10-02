İzlemeden Geçmeyin: Son Dönemin En Sevilen 15 Anime Filmi

Suzu, gerçek hayatta içine kapanıkken sanal dünyada popüler bir idol olan Belle’e dönüşür. Sanal evren ona hem kaçış hem de kendini bulma fırsatı sunar. Ancak gizemli bir varlıkla karşılaşınca hem kimliğini hem de cesaretini sorgulamaya başlar. İki dünyanın sınırları belirsizleşir; sahte kimlikler ve gerçek duygular iç içe geçer. Belle’in sesi, kalbinin acılarını dile getiren bir köprü olur.