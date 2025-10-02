onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İzlemeden Geçmeyin: Son Dönemin En Sevilen 15 Anime Filmi

İzlemeden Geçmeyin: Son Dönemin En Sevilen 15 Anime Filmi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.10.2025 - 15:59

Anime artık bütün dünyaya yayılmış en sevilen eğlence türlerinden birisi. Peki eğer bu mecraya yeni uğradıysanız neleri kesinlikle izlemelisiniz? Bu liste size anime dünyasındaki maceranızda pusula olsun, buyurun bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Demon Slayer: Mugen Train (2020)

1. Demon Slayer: Mugen Train (2020)

Tanjiro ve arkadaşları, gizemli bir trende kaybolan yolcuların sırrını araştırmak üzere yola çıkar. Trenin içinde karanlık bir şeytanın tuzağına düşerler ve rüyalar aracılığıyla zihinsel sınavlardan geçmek zorunda kalırlar. Her karakter kendi korkularıyla, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşir. Tanjiro’nun kardeşine bağlılığı ve savaşçı ruhu, bu yolculuğun merkezinde yer alır. Fiziksel dövüşler kadar duygusal çatışmalar da film boyunca yoğun biçimde hissedilir. İnsan iradesinin sınırları bu yolculukta sınanır.

2. Josee, the Tiger and the Fish (2020)

2. Josee, the Tiger and the Fish (2020)

Engelli bir genç kadın olan Josee, dünyayı penceresinden izlerken bir üniversite öğrencisiyle tanışır. Bu karşılaşma, Josee’nin hayal dünyasıyla gerçek yaşamın kesişmesine yol açar. İkili, hem dostluk hem de hayata dair yeni cesaretler keşfeder. Josee’nin içsel duvarları yavaşça çözülürken, genç adam da kendi hayallerini yeniden sorgular. Filmde aşk, umut ve bireysel özgürlük temaları güçlü şekilde işlenir. Birbirlerine dokundukça yaşamın sınırları genişler.

3. Words Bubble Up Like Soda Pop (2020)

3. Words Bubble Up Like Soda Pop (2020)

Sessiz, içine kapanık bir çocuk ile utangaç ama popüler bir kız tesadüfen tanışır. Müzik, şiir ve küçük anlar üzerinden gelişen ilişkileri, yaz tatilinin kısa ama unutulmaz günlerine yayılır. İkisi de kendi güvensizlikleriyle boğuşurken birbirlerinden güç alırlar. Çocuğun kelimelerle kurduğu bağ, kızın yüzündeki maskelerle birleşir. Duygular, kelimelerden çok jestlerle anlatılır. Bir yazın içinde saklı kalmış büyüme hikâyesidir.

4. Violet Evergarden: The Movie (2020)

4. Violet Evergarden: The Movie (2020)

Savaşın ardından mektuplar yazarak insanların kalplerine dokunan Violet, kayıp bir geçmişin izlerini sürmeye devam eder. Onun kalemi, insanların en derin duygularını ifade eden bir köprü haline gelir. Ancak kendi kalbinde taşıdığı boşluk ve kayıplar, yazdığı mektuplarda sürekli karşısına çıkar. Film, hem aşkın hem de yasın işlenişini görsellikle aktarır. Violet’in yolculuğu, kendi kalbinin cevabını bulma arayışına dönüşür.

5. Belle (2021)

5. Belle (2021)

Suzu, gerçek hayatta içine kapanıkken sanal dünyada popüler bir idol olan Belle’e dönüşür. Sanal evren ona hem kaçış hem de kendini bulma fırsatı sunar. Ancak gizemli bir varlıkla karşılaşınca hem kimliğini hem de cesaretini sorgulamaya başlar. İki dünyanın sınırları belirsizleşir; sahte kimlikler ve gerçek duygular iç içe geçer. Belle’in sesi, kalbinin acılarını dile getiren bir köprü olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Jujutsu Kaisen 0 (2021)

6. Jujutsu Kaisen 0 (2021)

Yuta, çocukluk aşkı Rika’nın ruhu tarafından lanetlenmiştir. Bu lanet, kontrol edilemeyecek kadar güçlüdür ve onu çevresinden izole eder. Tokyo Jujutsu Okulu’na katıldığında, hem laneti hem de kendini anlamaya başlar. Arkadaşlıklar ve tehlikeler, Yuta’nın dönüşümünde belirleyici olur. Karşısına çıkan düşmanlar, içindeki karanlığı açığa çıkarır.

7. My Hero Academia: World Heroes’ Mission (2021)

7. My Hero Academia: World Heroes’ Mission (2021)

Kahramanlık okulu öğrencileri, tüm dünyayı tehdit eden bir biyolojik saldırının önüne geçmek için harekete geçer. Deku ve arkadaşları, farklı ülkelerde ölümcül görevlerle karşılaşır. Zaman daraldıkça, kişisel cesaretleri ve ekip çalışmaları sınanır. Dünyayı kurtarmak için sadece güç değil, doğru kararlar da gereklidir. Kahramanlık, şöhret değil fedakârlıkla ölçülür.

8. Bubble (2022)

8. Bubble (2022)

Tokyo, yerçekimini altüst eden baloncuklarla çevrilmiştir; gençler bu yeni dünyada parkur benzeri yarışlarla hayatlarını renklendirir. Hibiki, tehlikeli bir yarış sırasında gizemli bir kızla tanışır. Bu kız, baloncukların sırrıyla bağlantılı görünmektedir. İkili arasındaki bağ, şehrin geleceğiyle de ilgilidir. Sessizlik ve görsellik, hikâyenin büyüsünü taşır.

9. One Piece Film: Red (2022)

9. One Piece Film: Red (2022)

Straw Hat korsanları, efsanevi şarkıcı Uta’nın konserine katılır. Ancak konser, büyük sırların ve geçmişin açığa çıkmasına neden olur. Uta’nın sesi, dünyayı değiştirme gücüne sahiptir. Luffy ve arkadaşları, dostluk ve idealler uğruna zorlu kararlar almak zorunda kalır. Müzik, hem umut hem de kaos yaratır.

10. Suzume (2022)

10. Suzume (2022)

Suzume, yıkık bir bölgede gizemli bir kapı bulur. Kapının açılması felaketlere yol açarken, genç kız bu kapıları kapatmaya çalışır. Yolculuk boyunca hem doğaüstü varlıklarla hem de kendi geçmişinin acılarıyla yüzleşir. Felaketin önüne geçmek için cesareti ve kararlılığı sınanır. Kapılar, hem tehlike hem de anıların sembolüdür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Drifting Home (2022)

11. Drifting Home (2022)

Bir apartmanda yaşayan çocuklar, birdenbire tüm binanın okyanusta sürüklendiğini fark eder. Çocuklar, denizin ortasında sıkışmış halde hayatta kalmaya çalışır. Binanın geçmişindeki sırlar, yolculuk boyunca ortaya çıkar. Arkadaşlık, çatışma ve dayanışma ön plana çıkar. Zaman, hem tehlike hem de keşif anlamı kazanır.

12. Slam Dunk: The First Slam Dunk (2022)

12. Slam Dunk: The First Slam Dunk (2022)

Basketbol takımı, zorlu bir rakiple şampiyonluk maçına çıkar. Her oyuncunun geçmişi, sahadaki performanslarını etkiler. Maç, sadece sportif bir mücadele değil, kişisel hesaplaşmaların da sahnesidir. Özellikle Ryota’nın hikâyesi, kayıplar ve azim temasını taşır. Basketbol, dayanışma ve bireysel cesaretin birleştiği bir alan haline gelir.

13. Psycho-Pass Providence (2023)

13. Psycho-Pass Providence (2023)

Toplumun suç eğilimini ölçen Sybil Sistemi, yeni bir komplonun hedefi olur. Dedektif Akane ve ekibi, büyük bir gizli örgütle yüzleşir. Araştırma ilerledikçe, sistemin güvenilirliği ve adalet anlayışı sorgulanır. Teknoloji ve insan özgürlüğü arasındaki gerilim öne çıkar. Her seçim, büyük sonuçlar doğurur.

14. The Boy and the Heron (2023)

14. The Boy and the Heron (2023)

Mahito, annesini kaybettikten sonra taşındığı evde gizemli bir balıkçıl kuşla karşılaşır. Kuş, onu doğaüstü bir dünyaya götürür. Burada yaşam ve ölüm, hayal ve gerçek iç içe geçer. Çocuğun kaybıyla yüzleşmesi, büyülü dünyanın sembolleriyle paralel ilerler.

15. Blue Giant (2023)

15. Blue Giant (2023)

Dai, caz müziğine tutkuyla bağlanan bir lise öğrencisidir. Saksafonunu eline alıp büyük sahnelerde çalmanın hayalini kurar. Arkadaşlarıyla birlikte müzik yolculuğuna çıkar. Müziğin özgürlüğü, tutkusu ve sınırları filmde merkezdir. Başarı yolunda hem dostluklar hem de hayal kırıklıkları yaşanır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
13
8
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın