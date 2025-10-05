Adrenalin ve Heyecanın Tavan Yaptığı En İyi 15 Macera Filmi
Son dönemde sinema, izleyiciyi koltuğa mıhlayan ve nabzı hızlandıran adrenalin dolu yapımlarla öne çıktı. Beyaz perde; ölüm kalım mücadeleleri, akıl almaz kovalamacalar, uçurum kenarında verilen kararlar ve insanın sınırlarını zorlayan hikâyelerle doldu.
İşte tam da bu yüzden, macera ve adrenalin temalı en iyi 15 filmi sizler için bir araya getirdik.
1. Extraction (2020)
2. Tenet (2020)
3. Nobody (2021)
4. Top Gun: Maverick (2022)
5. The Batman (2022)
6. Bullet Train (2022)
7. RRR (2022)
8. The Gray Man (2022)
9. John Wick: Chapter 4 (2023)
10. Fast X (2023)
11. Plane (2023)
12. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (2023)
13. Dune: Part Two (2024)
14. The Beekeeper (2024)
15. Atlas (2024)
