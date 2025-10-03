onedio
Sinemaseverlere Müjde: Bakan Ersoy Çarşamba Günleri Sinema Biletlerinin 120 TL Olacağını Duyurdu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.10.2025 - 16:02

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni kültür-sanat sezonunu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde tanıttı. 2025–2026 dönemi “Sanat Her Yerde” sözüyle yola çıkacak. Asıl dikkat çeken ise sinema bileti konusunda yapılan duyuru oldu. Sinema biletlerinin fiyatları aldı başını gidiyor desek yeridir. Hal böyle olunca izleyici sinemaya gidemiyor, filmler hedefledikleri gişelere ulaşamıyor. Bakan da buna bir dur demek için verdikleri kararı açıkladı.

Çarşamba günleri sinemalarda bilet ücreti 120 TL olacak.

Böylelikle filmlere gösterilen ilgide artış olması hedeflendi. Sinemaseverlerin yeniden salonlarda film izlemeyi alışkanlık haline getirmesiyle sektörde olumlu yönde ilerleme olacağı düşünülüyor.

Ersoy, yeni adımlarla yeni sezonu ülke için tarihi bir dönüm noktası yapacağını ifade etti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
