Sinemaseverlere Müjde: Bakan Ersoy Çarşamba Günleri Sinema Biletlerinin 120 TL Olacağını Duyurdu!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni kültür-sanat sezonunu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde tanıttı. 2025–2026 dönemi “Sanat Her Yerde” sözüyle yola çıkacak. Asıl dikkat çeken ise sinema bileti konusunda yapılan duyuru oldu. Sinema biletlerinin fiyatları aldı başını gidiyor desek yeridir. Hal böyle olunca izleyici sinemaya gidemiyor, filmler hedefledikleri gişelere ulaşamıyor. Bakan da buna bir dur demek için verdikleri kararı açıkladı.
Çarşamba günleri sinemalarda bilet ücreti 120 TL olacak.
Ersoy, yeni adımlarla yeni sezonu ülke için tarihi bir dönüm noktası yapacağını ifade etti.
