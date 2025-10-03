Yeni Öneri Geldi: Netflix’in Gerilim Dizisi İzleyicilerden Tam Not Almayı Başardı!

İzleyiciler şimdiden ikinci sezon için geri sayıma başlamış durumda. Özellikle söz konusu dizi film olunca “gerilim severim” diyenler Wayward’e bayıldı.

Dizide yeni taşınan polis memuru Alex Dempsey (Mae Martin), iki öğrencinin kaçış girişimi sonrası ipuçlarının peşine düşüyor ve tablo daha da kararıyor. Dizinin en büyük kozlarından biri, okulun kurucusu Evelyn Wade rolündeki Toni Collette’in gerilimi iliklere kadar hissettiren performansı.