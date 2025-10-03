onedio
Yeni Öneri Geldi: Netflix’in Gerilim Dizisi İzleyicilerden Tam Not Almayı Başardı!

Elif Sude Yenidoğan
03.10.2025 - 12:05

Feel Good'un yaratıcısı Mae Martin imzalı yeni gerilim dizisi Wayward, Netflix’te yayınlanmasıyla birlikte beğeniyle buluştu. 8 bölüm olarak sunulan dizi, küçük bir kasabada işlenen hikayesiyle izleyicinin nabzını yükseltmeyi, tüylerini ürpertmeyi başardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Dizi 25 Eylül’de Netflix’te yayınlandı.

İzleyiciler şimdiden ikinci sezon için geri sayıma başlamış durumda. Özellikle söz konusu dizi film olunca “gerilim severim” diyenler Wayward’e bayıldı. 

Dizide yeni taşınan polis memuru Alex Dempsey (Mae Martin), iki öğrencinin kaçış girişimi sonrası ipuçlarının peşine düşüyor ve tablo daha da kararıyor. Dizinin en büyük kozlarından biri, okulun kurucusu Evelyn Wade rolündeki Toni Collette’in gerilimi iliklere kadar hissettiren performansı.

İzleyeciler diziyi, “tek solukta bitirmelik” diyerek tanımlıyor.

Sizler de gerilim seviyorsanız bir şans verin deriz! Wayward şimdiden eleştiri sitesi Rotten Tomatoes'da yüzde 74 onay puanı almış durumda. Bakalım siz sevecek misiniz?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
