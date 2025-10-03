Yeni Öneri Geldi: Netflix’in Gerilim Dizisi İzleyicilerden Tam Not Almayı Başardı!
Feel Good'un yaratıcısı Mae Martin imzalı yeni gerilim dizisi Wayward, Netflix’te yayınlanmasıyla birlikte beğeniyle buluştu. 8 bölüm olarak sunulan dizi, küçük bir kasabada işlenen hikayesiyle izleyicinin nabzını yükseltmeyi, tüylerini ürpertmeyi başardı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
Dizi 25 Eylül’de Netflix’te yayınlandı.
İzleyeciler diziyi, “tek solukta bitirmelik” diyerek tanımlıyor.
