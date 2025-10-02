Aşk ve Yemek Filmi Görkemli Galasıyla İzleyici Karşısına Çıktı, Büyük Beğeni Topladı!

Kadrosunda Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Bülent Şakrak, Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk ve Yemek filmi, yapılan görkemli galayla birlikte izleyici karşısına çıktı. Romantik komedi türündeki film, Civan, Derviş, Feride ve Ruşen adındaki dört kardeşten Ruşen'in herkesi dolandırmasıyla değişen hayatlarına odaklanıyor. Aile Adana'dan Samsun'a taşınmak ve yeni bir hayata merhaba demek zorunda kalıyor.

İlgi çeken bir konuya sahip olan Aşk ve Yemek filmi, 3 Ekim'de sinemalarda!