onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Aşk ve Yemek Filmi Görkemli Galasıyla İzleyici Karşısına Çıktı, Büyük Beğeni Topladı!

Aşk ve Yemek Filmi Görkemli Galasıyla İzleyici Karşısına Çıktı, Büyük Beğeni Topladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2025 - 14:28

Kadrosunda Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Bülent Şakrak, Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk ve Yemek filmi, yapılan görkemli galayla birlikte izleyici karşısına çıktı. Romantik komedi türündeki film,  Civan, Derviş, Feride ve Ruşen adındaki dört kardeşten Ruşen'in herkesi dolandırmasıyla değişen hayatlarına odaklanıyor. Aile Adana'dan Samsun'a taşınmak ve yeni bir hayata merhaba demek zorunda kalıyor. 

İlgi çeken bir konuya sahip olan Aşk ve Yemek filmi, 3 Ekim'de sinemalarda!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Bülent Şakrak, Hatice Aslan, Osman Sonant, Ceren Taşçı ve pek çok ünlü ismi bir araya getiren Aşk ve Yemek'in galası gerçekleşti.

Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Bülent Şakrak, Hatice Aslan, Osman Sonant, Ceren Taşçı ve pek çok ünlü ismi bir araya getiren Aşk ve Yemek'in galası gerçekleşti.

Birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Aşk ve Yemek filmi, sıcak aile hikayesiyle izleyicinin radarına girmeyi başardı. Romantik komedi türündeki film, ilk gösterimiyle izleyiciden tam not aldı!

Kırmızı halıda adeta şıklık yarıştı. Galaya katılan ünlü isimler şıklıklarıyla göz doldurdu.

Kırmızı halıda adeta şıklık yarıştı. Galaya katılan ünlü isimler şıklıklarıyla göz doldurdu.

Galaya katılan ünlü isimlerin şıklıklarıyla büyülediği gecede bol kahkaha vardı. Filmin izlendiği sırada da gösterime katılanların kahkaha ve alkışları salondan eksik olmadı. Son derece keyifli geçen gece şıklığın ve zarafetin yanı sıra bol neşe ve kahkaha da vardı.

Lezzet, rekabet ve aşkın iç içe geçtiği Aşk ve Yemek 3 Ekim'de sinemalarda!

Lezzet, rekabet ve aşkın iç içe geçtiği Aşk ve Yemek 3 Ekim'de sinemalarda!

Galası yapılan Aşk ve Yemek filminin izleyiciyle ne zaman buluşacağı da merak ediliyordu. Film, 3 Ekim Cuma günü sinemalarda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aşk ve Yemek Filmi Konusu

Civan, Derviş, Feride ve Ruşen adlı dört kardeş, Adana'da baba mesleği olan kebapçılığı sürdürürken, Ruşen'in etraflarındaki herkesi dolandırmasıyla hayatları değişiyor. Doğru ve dürüst olmayı her şeyin üstünde tutan aile, Ruşen'in herkesi dolandırıp bir de ortadan kaybolmasıyla her şeyi geride bırakarak yeni bir hayat kurmak için Samsun'a doğru yola çıkıyorlar. Ancak bu yolculuk onlara pek çok sürprizi getiriyor.

Aşk ve Yemek Filmi Oyuncuları

Romantik komedi türündeki filmde Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Bülent Şakrak, Hatice Aslan, Osman Sonant, Ceren Taşçı gibi birbirinden ünlü isimler rol alıyor. 

Aşk ve Yemek Filmini Nereden İzleyebilirim, Ne Zaman Yayınlanacak?

Aşk ve Yemek 3 Ekim Cuma gününden itibaren yalnızca sinemalarda izleyici karşısına çıkacak.

Galadan Burak Altay

Galadan Burak Altay

Furkan Palalı

Furkan Palalı
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mert Öcal-Sude Burcu

Mert Öcal-Sude Burcu

Ceren Taşçı-Hatice Aslan-Uğur Güneş-Hande Doğandemir-Bülent Şakrak

Ceren Taşçı-Hatice Aslan-Uğur Güneş-Hande Doğandemir-Bülent Şakrak

İzleyicisine şimdiden iyi seyirler dileriz. Gişesi bol olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın