Sumud Filosu'nda Olan Yönetmen Necmi Sancak'ın Ödüllü Filmine Sansür: Anlaşma İptal Edildi!
Gazze’de açlığa mahkum edilen milyonlarca insana insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nu ve yaşananlar tüm dünyanın yakın markajında. Gazze'ye ulaşmayı hedefleyen filo, İsrail askerlerinin müdahalesi altında kaldı ve aralarında Türklerin de bulunduğu onlarca insan alıkonuldu.
Filodaki Türklerin arasında yönetmen Necmi Sancak da bulunuyor. ‘Ayşe’ filmiyle hem Altın Portakal’da hem de Kahire Film Festivali’nde ödüller kazanan yönetmenin filmi, filoya katıldıktan sonra dağıtım şirketi tarafından iptal edildi.
Kaynak: Aydınlık Gazetesi / Gözen Esmer
50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, milyonlarca insanın açlıkla ve İsrail zulmüyle boğuştuğu Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyordu.
Ödüllü yönetmen Necmi Sancak da Küresel Sumud Filosu'nda Gazze'ye yardım götürebilmeyi amaçlıyor.
