Sumud Filosu'nda Olan Yönetmen Necmi Sancak'ın Ödüllü Filmine Sansür: Anlaşma İptal Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2025 - 11:38

Gazze’de açlığa mahkum edilen milyonlarca insana insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nu ve yaşananlar tüm dünyanın yakın markajında. Gazze'ye ulaşmayı hedefleyen filo, İsrail askerlerinin müdahalesi altında kaldı ve aralarında Türklerin de bulunduğu onlarca insan alıkonuldu. 

Filodaki Türklerin arasında yönetmen Necmi Sancak da bulunuyor. ‘Ayşe’ filmiyle hem Altın Portakal’da hem de Kahire Film Festivali’nde ödüller kazanan yönetmenin filmi, filoya katıldıktan sonra dağıtım şirketi tarafından iptal edildi.

Kaynak: Aydınlık Gazetesi / Gözen Esmer

50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, milyonlarca insanın açlıkla ve İsrail zulmüyle boğuştuğu Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyordu.

Ancak Gazze'ye yaklaşan gemiler, İsrail askerlerinin saldırısıyla karşılaştı. Aralarında Türklerin de yer aldığı 100'den fazla aktivist İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Gelişmeler tüm dünya tarafından takip edilirken, son olarak Gazze karasularına girmeyi başaran Mikeno isimli gemiye de İsrail tarafından el kondu.

Ödüllü yönetmen Necmi Sancak da Küresel Sumud Filosu'nda Gazze'ye yardım götürebilmeyi amaçlıyor.

Ancak yönetmen, yardım çabasının yanında bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Necmi Sancak'ın başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı Ayşe isimli ödüllü filmi Paramount ve Universal Studios’un sahibi olduğu dünyanın en büyük dağıtım şirketlerinden UIP, Aydınlık gazetesinden Gözen Esmer'in haberine göre, Sancak’ın Filistin’e destek vermesi nedeniyle sözleşmeyi iptal etti.

Yönetmen Necmi Sancak, sansüre dair süreci şöyle anlattı:

2023 yılında büyük bir emek ve titizlikle tamamladığım ‘Ayşe’ adlı filmim, katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle döndü. Filmin dağıtımı için ise, Paramount Pictures ve Universal Studios’un sahibi olduğu dünyanın en büyük dağıtım şirketlerinden UIP (United International Pictures Filmcilik Ticaret Ltd. Şti.) ile gösterim tarihi ve diğer detaylar konusunda anlaşmaya varmıştık. Ancak tam da filmin seyirciyle buluşması için sözleşmeleri imzalamaya gittiğimde Sumud filosuna katılacağımı öğrendiler. Amerika ve İngiltere’deki ofislerine bu durumu danışmaları gerektiğini belirtip sözleşmeyi imzalatmadan toplantıya son verdiler. Birkaç gün sonra hem telefonda hem de e-mail olarak AKTİVİSTLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN MİSYONLAR’a katılacağım için projeyi geçici olarak askıya alma kararı aldıklarını bildirdiler. Bunun en temel sebebi, Filistin davasına ve oradaki sivil halkın meşru direnişine vicdani bir sorumlulukla verdiğim destekten başka bir şey değildir. Bu destek, herhangi bir siyasi angajmandan azade, tamamen insani bir duruştur. Bu insani çabanın bir ‘suç’ gibi gösterilerek sanatsal faaliyetlerimin kriminalize edilmeye çalışılmasını şiddetle reddediyorum. İçinde yaşadığımız bu dönem, binlerce masum insanın hayatını kaybettiği, bebeklerin göz göre göre katledildiği, insanlık onurunun en ağır saldırılara maruz kaldığı bir dönemdir. Tanık olduğumuz bu büyük zulüm karşısında bir sanatçı olarak susmak, kör ve sağır kalmak, bu suça ortak olmak demektir. Ben, sanatın tam da bu noktada, insanlığın en temel değerlerini korumak ve savunmak için var olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, masumların hayatına kasteden her türlü kötülüğe karşı ses çıkarmak, biz sanatçılar için bir zorunluluktur. Fakat ne yazık ki, sanat camiasının böyle zamanlarda insanlığın yanında durmak yerine çoğu zaman sessiz kalmayı, hatta engel olmayı tercih ettiğini görmek derin bir isyan ve hayal kırıklığı yaratıyor. İşte bu onurlu duruşu sergilemek için fırsat ararken Global Sumud Filotilla’sına katıldım. Şu anda gündemin merkezinde olan bu iyilik hareketine katılıyor olmam CEZALANDIRILIYOR.'

