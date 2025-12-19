onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
TRT Canlı Yayında Ortalık Karıştı: Bir Kadın ‘Yeter’ Diye Bağırarak Ceketini Yırttı

TRT Canlı Yayında Ortalık Karıştı: Bir Kadın ‘Yeter’ Diye Bağırarak Ceketini Yırttı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.12.2025 - 14:38

İçerik Devam Ediyor

TRT Haber’de stüdyodan kanal merkezine yapılan bir canlı bağlantı sırasında arka plandaki bir kadın sinir krizi geçirdi. 'Yeter' diye bağıran kadın, üzerindeki ceketi yırtarak yere fırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte TRT yayınında yaşanan olayın görüntüleri:

TRT Haber'de yapılan bir canlı bağlantı sırasında ortalık karıştı.

TRT Haber'de yapılan bir canlı bağlantı sırasında ortalık karıştı.

Kanal merkezine yapılan bir canlı bağlantı sırasında arka plandaki bir kadın sinir krizi geçirdi. 'Yeter' diye bağıran kadın, üzerindeki ceketi yırtarak yere fırlattı. Olayı farkeden reji, arka plandaki görüntüyü kaldırarak sesi kıstı. Olayın detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın