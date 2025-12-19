TRT Canlı Yayında Ortalık Karıştı: Bir Kadın ‘Yeter’ Diye Bağırarak Ceketini Yırttı

TRT Haber’de stüdyodan kanal merkezine yapılan bir canlı bağlantı sırasında arka plandaki bir kadın sinir krizi geçirdi. 'Yeter' diye bağıran kadın, üzerindeki ceketi yırtarak yere fırlattı.
İşte TRT yayınında yaşanan olayın görüntüleri:
TRT Haber'de yapılan bir canlı bağlantı sırasında ortalık karıştı.
