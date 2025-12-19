Kandilli’den Kar Yağışı Açıklaması Geldi: 28 Aralık 2 Ocak Tarihleri Arasında Lapa Lapa Kar Yağacak!
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ay sonuna doğru İstanbul ve Marmara bölgesinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek, 'Marmara'da 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasında tahminlerimize göre lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama 4-5 günlük periyot. Sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz' dedi.
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için kar yağışı ihtimaline dikkat çekti.
