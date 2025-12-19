onedio
İstanbul’da Büyük Su Kesintisi: Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 19 Saat Sular Kesilecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.12.2025 - 12:53

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kıraç Terfi Merkezi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle salı günü Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere 19 saat boyunca su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kıraç Terfi Merkezi'nde kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, 23 Aralık Salı saat 09.00 ila 24 Aralık Çarşamba saat 04.00 arasında Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere su verilemeyecek.

Üç ilçede su kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:

'Esenyurt'ta: Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet mahalleleri. 

Beylikdüzü'nde: Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri. 

Büyükçekmece'de: Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı mahalleleri.'

