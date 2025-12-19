onedio
İstanbul’da Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha: Ünlü Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.12.2025 - 11:23 Son Güncelleme: 19.12.2025 - 11:59

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre; İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Ezgi Eyyüboğlu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
