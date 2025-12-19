Ezgi Eyüboğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında birçok isim için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan oyuncular arasında Ezgi Eyüboğlu da yer aldı. Gelişmenin ardından Eyüboğlu’nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.