Ezgi Eyüboğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 11:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında birçok isim için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan oyuncular arasında Ezgi Eyüboğlu da yer aldı. Gelişmenin ardından Eyüboğlu’nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Ezgi Eyüboğlu Kimdir?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimine Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü’nde başladı. Eğitim sürecinde üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculukla tanıştı.

Daha sonra Akdeniz Üniversitesi’nden yatay geçişle İstanbul Üniversitesi’ne geçti. Oyunculuk hedefi doğrultusunda Erberk Ajans’a kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında adım attı.

Ezgi Eyüboğlu Kaç Yaşında?

1988 doğumlu olan Ezgi Eyüboğlu, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Ezgi Eyüboğlu Nereli?

Ezgi Eyüboğlu, İstanbul doğumludur.

Ezgi Eyüboğlu Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/219794 sayılı uyuşturucu soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda birçok isim için gözaltı kararı alındı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Eyüboğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ezgi Eyüboğlu’nun Oynadığı Diziler ve Filmler

Televizyon dizileri

  • Kalbim Seni Seçti (2011) - Derin

  • Muhteşem Yüzyıl (2012) - Aybige

  • Sudan Bıkmış Balıklar (2012) - Zeynep

  • Yalan Dünya (2012) - Hemşire

  • İntikam (2013–2014) - Cemre Arsoy

  • Yasak (2014) - Asude

  • Ulan İstanbul (2014) - Ada Akça

  • Adı Mutluluk (2015) - Kumsal Güçlü

  • Payitaht Abdülhamid (2017–2018) - Melike / Ahsen

  • Bir Aile Hikayesi (2019) - Nil

  • Teşkilat (2021–2022) - Ceren Özdoğa / Ayşe Gür

  • Gizli Bahçe (2024) - Defne Altınöz

İnternet projeleri

Sinema filmleri

  • Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (2017) - Nihal

  • Yol Arkadaşım 2 (2018) - Çilek

  • Seans (yakında)

