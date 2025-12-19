Otomotiv Devinden Dünyayı Şoke Eden Karar: Çip Krizi Bitmedi, Fabrikalarda Üretim Durduruldu!

Şirket, tedarik zincirinde yaşanan kırılmaların devam etmesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda Japonya ve Çin’deki üretim tesislerinde faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Honda sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Japonya’daki fabrikalarda bantlar 5 Ocak ve 6 Ocak tarihlerinde tamamen duracak.

Şirket, Japonya içerisinde spesifik olarak hangi tesislerin bu karardan etkileneceğine dair henüz detaylı bir liste paylaşmadı. Ancak Çin operasyonlarında durum çok daha kapsamlı. Markanın Çin’deki ortağı Guangqi Honda Automobile bünyesinde faaliyet gösteren üç fabrikanın tamamı, 29 Aralık’tan başlayarak 2 Ocak tarihine kadar devre dışı kalacak. Şirket yönetimi daha önce yaptığı değerlendirmelerde, kasım ayı sonu itibarıyla üretimin rayına oturmasını ve normale dönmesini beklediklerini ifade etmişti; fakat alınan bu son durdurma kararı, tedarik darboğazının sanılandan daha inatçı olduğunu gözler önüne serdi.

Krizin derinleşmesindeki önemli faktörlerden biri olarak, Çinli Wingtech Technology şirketine bağlı Nexperia tesislerinde üretilen parçaların ihracatına getirilen kısıtlamalar gösteriliyor. Son aylarda küresel çaptaki pek çok otomobil üreticisinin planlarını altüst eden bu gelişme, Honda’nın üretim takvimini de doğrudan etkiledi. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin finansal piyasalardaki yansıması da gecikmedi; duyurunun ardından Honda hisseleri Tokyo borsasında yüzde 1,5 oranında değer kaybetti. Süreçten ağır yara alan otomotiv devi, tedarik sorunları nedeniyle yıllık satış hedefini 3,62 milyon adetten 3,34 milyon adede düşürmek zorunda kaldı. Hatırlanacağı üzere şirket, yakın zamanda benzer sorunlar sebebiyle Kuzey Amerika’daki bazı fabrikalarında da kapasite düşürümü veya üretime ara verme yoluna gitmişti.