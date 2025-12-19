İstanbul'a Kar Yağışı Sürprizini Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Duyurdu: Yılbaşında Marmara’da Kar Görünüyor!
Türkiye genelinde hafta sonu hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ancak sise ve hava kirliliğine dikkat etmek gerekiyor. Asıl büyük değişim ise ay sonunda; Türkiye’nin yeni yıla kar yağışıyla girme ihtimali oldukça güçlendi. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yılbaşı Marmara’da kar yağışı görünüyor” dedi. Tahminler doğru çıkarsa 10 yıl sonra İstanbul yeni yıla karlar altında 'merhaba' diyecek. İste Orhan Şen'in kar yağışı hakkındaki açıklamaları...
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, önümüzdeki hafta sonu yağışsız ve ılık bir hava hakim olacak.
Yılbaşında Marmara’da kar yağışı bekleniyor!
