İstanbul'a Kar Yağışı Sürprizini Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Duyurdu: Yılbaşında Marmara’da Kar Görünüyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.12.2025 - 10:07

Türkiye genelinde hafta sonu hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ancak sise ve hava kirliliğine dikkat etmek gerekiyor. Asıl büyük değişim ise ay sonunda; Türkiye’nin yeni yıla kar yağışıyla girme ihtimali oldukça güçlendi. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yılbaşı Marmara’da kar yağışı görünüyor” dedi. Tahminler doğru çıkarsa 10 yıl sonra İstanbul yeni yıla karlar altında 'merhaba' diyecek. İste Orhan Şen'in kar yağışı hakkındaki açıklamaları...

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, önümüzdeki hafta sonu yağışsız ve ılık bir hava hakim olacak.

Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıran yoğun sis ve pus hadisesi ulaşımda aksamalara neden olabilir. Atmosferdeki bu durağan yapı, sisle birlikte hava kirliliği oranlarını da tehlikeli seviyelere çıkarıyor. Bu durumun iki ila üç gün daha etkili olması beklendiğinden solunum sıkıntısı çekenlerin tedbirli davranmasında fayda var.

Termometreler hafta sonu İstanbul’da 15, İzmir’de 17, Ankara’da 9 dereceyi gösterecek. Turizm kenti Antalya ise 21 derece ile adeta yazı yaşayacak. Ancak Pazar günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak hava durumu hareketleniyor. Pazar günü Akdeniz, Güney Ege ve özellikle Antalya kıyılarında kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülecek. İstanbul’da ise hafta sonu süren güneşli hava, Pazar gecesi yerini yağmura bırakacak ve yağışlı sistem haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek.

Yılbaşında Marmara’da kar yağışı bekleniyor!

Meteoroloji verilerine yansıyan en çarpıcı gelişme ise yılbaşı gecesine dair. Son tahmin modellerine göre, Türkiye'nin 2025’i geride bırakıp yeni yıla girerken kar yağışı alma olasılığı ciddi oranda arttı. 

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“Yılbaşında Türkiye’de KAR olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz Kıyı Ege Güney doğu hariç. 

Yılbaşı Marmara’ya kar yağışı görünüyor. İstanbul’da ısı adası etkisinine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
