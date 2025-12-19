İstanbul'a Kar Yağışı Sürprizini Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Duyurdu: Yılbaşında Marmara’da Kar Görünüyor!

Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıran yoğun sis ve pus hadisesi ulaşımda aksamalara neden olabilir. Atmosferdeki bu durağan yapı, sisle birlikte hava kirliliği oranlarını da tehlikeli seviyelere çıkarıyor. Bu durumun iki ila üç gün daha etkili olması beklendiğinden solunum sıkıntısı çekenlerin tedbirli davranmasında fayda var.

Termometreler hafta sonu İstanbul’da 15, İzmir’de 17, Ankara’da 9 dereceyi gösterecek. Turizm kenti Antalya ise 21 derece ile adeta yazı yaşayacak. Ancak Pazar günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak hava durumu hareketleniyor. Pazar günü Akdeniz, Güney Ege ve özellikle Antalya kıyılarında kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülecek. İstanbul’da ise hafta sonu süren güneşli hava, Pazar gecesi yerini yağmura bırakacak ve yağışlı sistem haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek.