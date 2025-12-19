Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İsmi "Emniyet Başkanlığı" Oluyor

'Çünkü görevine huzurla giden personel, vatandaşına daha güçlü hizmet eder, nöbetini daha diri tutar, milletimizin güven duygusunu daha da büyütür. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor. Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz.'