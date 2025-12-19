onedio
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İsmi "Emniyet Başkanlığı" Oluyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2025 - 09:39

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapısını değiştirerek Emniyet Başkanlığı adı altında yeniden teşkilatlandırmak için çalışma başlattı. Çalışmalara start verildiğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda duyurdu.

Düzenlemenin amacı ne?

Düzenlemenin emniyet teşkilatında kurumsal kapasiteyi artırmayı ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladığı açıklandı. Sene sonuna kadar tamamlanması planlanan yeni yapı kapsamında bazı daire başkanlıkları ise genel müdürlük seviyesine yükseltilecek.

Bakan kadro çalışmaları hakkında konuştu.

'Çünkü görevine huzurla giden personel, vatandaşına daha güçlü hizmet eder, nöbetini daha diri tutar, milletimizin güven duygusunu daha da büyütür. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor. Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz.'

Polislerin çalışma düzeni değişiyor mu?

Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı da Meclis Genel Kurulu'nda söylemiştim, bir kez daha söylüyorum, inşallah bu yıl Mayıs 25 dönem tayinlerimiz, mezunlarımız, 8, 9. ayda, hemen arkasından bu yeni tayinler ve dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine, görevlerine başladıktan sonra inşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız.'

