Levent Gültekin’in Gözaltındaki İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Mynet'in haberine göre, Gültekin kendisine yöneltilen suçlamaya ilişkin somut bir dayanak bulunmadığını söyledi.

İfadesinde, hakkında “yanıltıcı bilgi yayma” iddiası bulunduğunu ancak bunun neye dayandığının kendisine açıkça gösterilmediğini belirten Gültekin, söz konusu içeriğin tamamen siyasi değerlendirme ve güncel olaylara dair yorumlardan oluştuğunu ifade etti. Video boyunca herhangi bir kişi ya da kuruma yönelik hakaret içeren bir cümle kurmadığını vurgulayan Gültekin “Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok.” dedi.

Gültekin’in ifadesinin Bilişim Şube’de alındığı, sürecin bu kapsamda devam ettiği öğrenildi.