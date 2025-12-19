onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Levent Gültekin’in Gözaltındaki İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Levent Gültekin’in Gözaltındaki İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Levent Gültekin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 07:52

Gazeteci Levent Gültekin’in gözaltına alınmasının ardından emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Gültekin, hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin somut bir dayanak bulunmadığını savunurken paylaştığı içeriğin siyasi yorumdan ibaret olduğunu belirtti. Soruşturma süreci Bilişim Şube üzerinden yürütülüyor.

Kaynak: Mynet

Kaynak: https://haber.mynet.com/son-dakika-ga...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Levent Gültekin’in gözaltına alınmasının ardından emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Gazeteci Levent Gültekin’in gözaltına alınmasının ardından emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Mynet'in haberine göre, Gültekin kendisine yöneltilen suçlamaya ilişkin somut bir dayanak bulunmadığını söyledi.

İfadesinde, hakkında “yanıltıcı bilgi yayma” iddiası bulunduğunu ancak bunun neye dayandığının kendisine açıkça gösterilmediğini belirten Gültekin, söz konusu içeriğin tamamen siyasi değerlendirme ve güncel olaylara dair yorumlardan oluştuğunu ifade etti. Video boyunca herhangi bir kişi ya da kuruma yönelik hakaret içeren bir cümle kurmadığını vurgulayan Gültekin “Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok.” dedi.

Gültekin’in ifadesinin Bilişim Şube’de alındığı, sürecin bu kapsamda devam ettiği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın