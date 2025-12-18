Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Chiron üçgeninin şifacı enerjisi hayatına etki edecek. Bu etki, özellikle ikili ilişkilerini, ortaklıklarını ve denge arayışını merkezine alacak. Özellikle finansal ilişkilerde 'hayır' demekten kaçınma veya kendi ihtiyaçlarını 'uyum bozulmasın' diye ertelemek gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu, maddi kaygılarını ve sorunlarını artırabilir. Dikkatli olmalı, çıkarlarını göz ardı etmemelisin!

Özellikle tarafsız kalmak için geri durduğun bir konuya adil ve kararlı bir müdahale yapmana olanak tanıyan Chiron enerjisi ile kendine karşı da adaletli olmalısın. Bir ortaklık veya müşteri ilişkisinde, uzun süredir beklenen bir dengeyi kurarak herkesin kazandığı bir sonuç yaratabilirsin. Bu arada, bugün bireysel karar almanın getirdiği öz güvenle parlayacağını da söylemeden geçmeyelim.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni sayesinde partnerinle arandaki tatminsizlik yaratan bir konuyu nazikçe ama kararlılıkla masaya yatırabilirsin. İlişkideki dengeni kendi lehine kurarken, partnerinin duygularını da incitmemeyi başarıyorsun. Tabii bu noktada, partnerinin ya da flörtünün seninle eşit şartlarda bir ilişki kurmaya istekli olduğundan emin olmalısın. Uyum uğruna kendini feda etmeyi de artık geride bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…