Sevgili Terazi, bugün daha fazlasını öğrenmeye odaklanacaksın! Uzun zamandır ertelediğin bir akademik çalışma ya da uluslararası bir proje varsa, bugün ona yeniden odaklanmak için kendini son derece motive hissedeceksin. Zihinsel kapasiten bugünlerde oldukça yüksek ve birden fazla konuyu aynı anda analiz etme yeteneğin seni bile şaşırtacak seviyede!

Tam da bu noktada yabancı dil becerilerini kullanarak veya uzaktan iletişim yoluyla yurt dışından bir eğitim fırsatı yakalayabilirsin. Bu fırsat, mevcut işinin yönünü tamamen değiştirebilecek kadar büyük olabilir. İşte bu yüzden bir an önce harekete geçmelisin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise farklı bir kültürden gelen, entelektüel olarak seni heyecanlandıran ve zeki birine karşı güçlü bir ilgi hissedebilirsin. İlişkinin mesafelerine, aranızdaki farklılıklara ve detaylara odaklanmadan cesur bir hamle yapabilirsin aşk için... Kalbinin sesini dinleyerek belki de mantığını biraz da devre dışı bırakarak hareket edebilirsin bugün. Ama aşkın heyecanı buna değer gibi, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…