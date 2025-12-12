Sevgili Terazi, bugün iş ilişkilerin ve ortaklıkların ön planda olacak. İşteki uyumlu ve dengeli duruşun, başkalarıyla birlikte çalışma yeteneğini ve diplomasi becerilerini öne çıkaracak. Bir projede iş birliği yapıyorsan, adil ve dengeli bir çözüm bulmak için kolları sıvaman gerekebilir. Seninle birlikte çalışan herkesin memnuniyetini sağlamak için çaba göstermeye hazır ol. Zira, yıl bitmeden yapılacak maaş, prim ve ödülleri planlayan kişi sen olabilirsin.

Tam da bu noktada, herkesi aynı anda mutlu etmek için çalışabilirsin. Etrafında yüzünde tebessümle çalışan insanların olmasından daha iyi ne olabilir ki, değil mi? Tabii bu arada başarıyı da bu şekilde artırdığını göreceksin. Görünen o ki yılın yöneticisi olmaya adaysın! Hadi, göster kendini...

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise denge, uyum ve romantizmin hüküm sürdüğü bir gün olacak. Şimdi, partnerinle arandaki ilişkinde eşitliği ve adaleti sorgulayabilirsin. Ortak zevklere odaklanmak ve birlikte sosyal aktivitelere katılmak ise ilişkini canlandıracaktır. Ancak birlikte gerçekten mutlu olduğunuzu hissetmek senin için her zamankinden önemli hale gelecek. İşte bu yüzden, onunla her şeyi açıkça konuşacağın derin bir sohbete hazır olmalısın. Eteğindeki taşları dök bakalım! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…