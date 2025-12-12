Sevgili Terazi, bugün aşkın ve romantizmin hüküm sürdüğü, kalbinin hızla çarptığı bir gün olacak. Partnerinle arandaki denge ve uyumu sorgulayacağın, ilişkinin temel taşlarını yeniden gözden geçireceğin bir sürece giriyorsun. Birlikte hoşlandığın şeylere odaklanmanın ve sosyal aktivitelerde bulunmanın ilişkini canlandıracağı bir dönemdesin. Belki birlikte bir konseri izlemek, belki de bir sanat galerisini gezmek... Kim bilir, belki de yeni bir hobiye birlikte başlamak... Bu tür aktiviteler, birlikte geçirdiğiniz kaliteli zamanı artırarak ilişkinizi güçlendirecektir.

Ancak bugün sadece eğlenmek ve keyifli zaman geçirmekle kalmayacak, aynı zamanda ilişkindeki mutluluğunu da sorgulayacaksın. Partnerinle arandaki bağın gerçekten sana mutluluk getirip getirmediğini sorgulaman, ilişkinin sağlığı için oldukça önemli. Bu yüzden, bugün onunla derin bir sohbete dalmanın da tam zamanı. İçinde sakladığın tüm duyguları, düşünceleri ve endişeleri açığa çıkarmanın, eteğindeki taşları dökmenin vakti geldi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…