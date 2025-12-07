Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kapılarını aralayacağın bir güne uyanıyorsun. Üstlendiğin sorumluluklar, seni belki de hayatının aşkıyla karşılaştırabilir. Bu, bir rüya gibi gelebilir ama bugün tam da bu rüyanın içinde olabilirsin.

İş hayatında, belki de her gün gördüğün biri ya da bir iş seyahati sırasında karşılaşacağın biri, kalbini çalmak için tam zamanında karşına çıkabilir. Bu kişi, belki de hiç beklemediğin bir anda ve tam da ihtiyacın olan bir noktada hayatına girebilir. Bu, bir rastlantı mı yoksa kaderin bir oyunu mu? Bu yeni aşkınla ortak hedeflerin ve hayallerin olması, ilişkinin temelini daha da güçlendirir. Belki de birlikte yeni bir iş kurarsınız, belki de birlikte seyahate çıkarsınız. Bu, sadece hayallerinize bağlı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…