Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında romantizm rüzgarları esiyor. Tıpkı kalpleri ısıtacak tatlı bir meltem gibi... Tam da bu noktada partnerinle birlikte geçireceğin keyifli anlar, ilişkine yeni bir soluk, taze bir enerji getirecek. Belki bir çiçek, belki bir not, belki de beklenmedik bir davet küçük ama anlamlı sürprizlerle partnerini şaşırtabilir ve ilişkini canlandırabilirsin.

Bekar Terazileri de unutmadık tabii ki! Bugün sosyal ortamda yeni kişilerle tanışma fırsatınız var. Belki bir kafede, belki bir kitapçıda, belki de en beklenmedik bir yerde... Kim bilir, belki de yeni bir aşk kapıda bekliyor olabilir. Bu fırsatları kaçırmamak için gözlerinizi dört açın! Aşk dolu bir günde kalbinizi açmanın tam sırası. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…