Spotify Wrapped'ında Hangi Şarkı İlk Sırada Olacak?

Spotify Wrapped'ında Hangi Şarkı İlk Sırada Olacak?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
17.12.2025 - 22:01

Koca bir yılı daha devirmek üzereyiz. Peki bu sene en çok kime sığındın, en çok kiminle coştun? Spotify yakında senin önüne 'İşte senin gerçeğin bu!' diye bir karne koyacak. Utanılacak bir şarkı mı yoksa havasını atacağın havalı bir parça mı zirvede?

1. Bu sene genel olarak ruh halin nasıldı? Dürüst olalım...

2. Kulaklığını en çok hangi anlarda can simidi gibi kullandın?

3. Bir şarkıyı bıkana kadar dinleme huyun var mıdır?

4. Oturacağın mekanda çalan şarkılar asla senlik değil desek...

5. Yeni müzikler keşfetme konusunda bu sene nasıldın?

6. Bu sene aşk hayatın nasıldı?

7. Şarkı sözü bilme konusunda kendine güveniyor musun?

8. Ve son soru: Sence 1 numaranda çıkacak şarkıyı görünce şaşıracak mısın?

Semicenk - Kalpsiz!

Aleyna Tilki - Bitti!

Sefo & Demet Akalın - Yerinde Dur!

BLOK3 - Napıyosun Mesela?

