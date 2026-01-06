Rap Müziği Baştan Yazan Rakim'in Müzikal Yolculuğunu İnceliyoruz!

Rap’i yeniden yazmak abartılı gibi duruyor kabul ama Rakim söz konusu olunca değil. Çünkü Rakim, rap’in dilini daha teknik, daha akışkan ve daha müzikal bir seviyeye çekip sektöre resmen yeni bir standart getirdi. Şimdi gelin, hip-hop tarihinde mikrofonun patronu kim tartışmasını yıllarca tek cümleyle kapatan bu efsanenin yolculuğunu birlikte inceleyelim!