Bu Şarkıların Kaç Yılında Çıktığını Tahmin Edebilir misin?
Aşağıda hem Türkçe hem de yabancı popüler müzik tarihine damgasını vurmuş 15 şarkı yer alıyor. Önce tahmininizi yapın, ardından doğrusunu kontrol edin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ricky Martin - Livin' la Vida Loca kaç yılında çıktı?
2. Mustafa Sandal - Araba
3. Justin Bieber- Beauty And A Beat
4. Mor ve Ötesi - Araf
5. Gülşen- Sarışınım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kenan Doğulu - Baş Harfi Ben
7. Edis- Arıyorum
8. Pinhani- Dön Bak Dünyaya
9. Luis Fonsi - Despacito (ft. Daddy Yankee)
10. Yalın - Zalim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Demet Akalın - Giderli Şarkılar
12. Katy Perry - I Kissed A Girl
13. Emir Can İğrek- Can Dostum
14. Sezen Aksu - Begonvil
15. Son olarak, Pharrell Williams - Happy
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın