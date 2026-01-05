onedio
Bu Şarkıların Kaç Yılında Çıktığını Tahmin Edebilir misin?

miray soysal
05.01.2026 - 22:01

Aşağıda hem Türkçe hem de yabancı popüler müzik tarihine damgasını vurmuş 15 şarkı yer alıyor. Önce tahmininizi yapın, ardından doğrusunu kontrol edin!

1. Ricky Martin - Livin' la Vida Loca kaç yılında çıktı?

2. Mustafa Sandal - Araba

3. Justin Bieber- Beauty And A Beat

4. Mor ve Ötesi - Araf

5. Gülşen- Sarışınım

6. Kenan Doğulu - Baş Harfi Ben

7. Edis- Arıyorum

8. Pinhani- Dön Bak Dünyaya

9. Luis Fonsi - Despacito (ft. Daddy Yankee)

10. Yalın - Zalim

11. Demet Akalın - Giderli Şarkılar

12. Katy Perry - I Kissed A Girl

13. Emir Can İğrek- Can Dostum

14. Sezen Aksu - Begonvil

15. Son olarak, Pharrell Williams - Happy

