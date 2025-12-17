Galatasaray'ın Yıldızı Icardi'den Yeni Açıklama Geldi: "Aslanlar Sırtlanlarla Tartışmaz"

'Birlikte zarar vermek için çalışıyorlardı ve gürültünün onları koruduğuna inanıyorlardı. Bugün ise kimin önce kurtulacağını görmek için yarışıyorlar.

Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçeğin tek başına yürümeye başladığında suçlayacak kimselerinin kalmamasıydı.

Ben yoluma devam ettim. Siz geride kaldınız; artık ayakta durmayan yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ediyorsunuz.

Çünkü son her zaman aynıdır: Sahtekârlar birbirlerini yer. Tek kelime etmeden düştüklerini görmekten daha kusursuz bir adalet yoktur.

Gerçek ortaya çıktığında ise ellerinde ne bir grup kaldı, ne bir söylem, ne de cesaret.

Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek onları fareler gibi ayırdı. Birbirinizi savundunuz; ta ki tek başına kurtulma zamanı gelene kadar.

Konuşurken büyüdünüz ama kanıt gerekince küçüldünüz.

Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz; onları birbirleriyle kavga etmeye bırakır.

Ne ilginç… Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. “Ekip” olmaktan “herkes kendini kurtarsın” noktasına geldiniz; suç ortaklığından sanıklığa, birlikte bağırmaktan sessizlikte birbirini işaret etmeye.

Onları kirletmeme gerek kalmadı. Zaten lekeli gelmişlerdi. Bana saldırırken kendi sonlarını imzaladılar.

Ben sadece izledim ve sonucu alkışladım.'