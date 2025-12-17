Galatasaray'ın Yıldızı Icardi'den Yeni Açıklama Geldi: "Aslanlar Sırtlanlarla Tartışmaz"
Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Arjantinli futbolcu mesajında, “Kirletmeye gerek kalmadı; zaten lekeli olanlardı. Bana saldırırken aslında kendi sonlarını hazırladılar. Ben yalnızca olan biteni izledim ve sonucu alkışladım” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mauro Icardi'nin Instagram'da yaptığı paylaşım ses getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Icardi'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın