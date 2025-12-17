onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Yıldızı Icardi'den Yeni Açıklama Geldi: "Aslanlar Sırtlanlarla Tartışmaz"

Galatasaray'ın Yıldızı Icardi'den Yeni Açıklama Geldi: "Aslanlar Sırtlanlarla Tartışmaz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2025 - 21:38

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Arjantinli futbolcu mesajında, “Kirletmeye gerek kalmadı; zaten lekeli olanlardı. Bana saldırırken aslında kendi sonlarını hazırladılar. Ben yalnızca olan biteni izledim ve sonucu alkışladım” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mauro Icardi'nin Instagram'da yaptığı paylaşım ses getirdi.

Mauro Icardi'nin Instagram'da yaptığı paylaşım ses getirdi.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama paylaştı. Arjantinli futbolcu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulduğunu görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimsenin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz.”

Icardi'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Icardi'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'Birlikte zarar vermek için çalışıyorlardı ve gürültünün onları koruduğuna inanıyorlardı. Bugün ise kimin önce kurtulacağını görmek için yarışıyorlar.

Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçeğin tek başına yürümeye başladığında suçlayacak kimselerinin kalmamasıydı.

Ben yoluma devam ettim. Siz geride kaldınız; artık ayakta durmayan yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ediyorsunuz.

Çünkü son her zaman aynıdır: Sahtekârlar birbirlerini yer. Tek kelime etmeden düştüklerini görmekten daha kusursuz bir adalet yoktur.

Gerçek ortaya çıktığında ise ellerinde ne bir grup kaldı, ne bir söylem, ne de cesaret.

Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek onları fareler gibi ayırdı. Birbirinizi savundunuz; ta ki tek başına kurtulma zamanı gelene kadar.

Konuşurken büyüdünüz ama kanıt gerekince küçüldünüz.

Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz; onları birbirleriyle kavga etmeye bırakır.

Ne ilginç… Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. “Ekip” olmaktan “herkes kendini kurtarsın” noktasına geldiniz; suç ortaklığından sanıklığa, birlikte bağırmaktan sessizlikte birbirini işaret etmeye.

Onları kirletmeme gerek kalmadı. Zaten lekeli gelmişlerdi. Bana saldırırken kendi sonlarını imzaladılar.

Ben sadece izledim ve sonucu alkışladım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın