İsviçre'de Yaşayan Bir Türk, Bir Saatlik Asgari Ücretle Yaptığı Alışverişi Paylaştı

Dünyanın diğer ülkelerinde asgari ücretin ne kadar olduğu ve bu ücretle neler yapılabileceği her zaman merak konusu olmuştur. Özellikle de Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerin asgari ücretleri ülkemizde de merak edilir. Bu kez İsviçre'de yaşayan Türk içerik üreticisi (ismaille_isvicre) İsviçre'deki bir saatlik asgari ücretle yaptığı alışverişi paylaştı.
Bakalım İsviçre'deki asgari ücret ne kadar?
Kaynak: TikTok / ismaille_isvicre
Buradan izleyebilirsiniz;
İsviçre'de asgari ücret ne kadar?
