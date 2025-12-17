onedio
İsviçre'de Yaşayan Bir Türk, Bir Saatlik Asgari Ücretle Yaptığı Alışverişi Paylaştı

Dilara Bağcı Peker
17.12.2025 - 21:25

Dünyanın diğer ülkelerinde asgari ücretin ne kadar olduğu ve bu ücretle neler yapılabileceği her zaman merak konusu olmuştur. Özellikle de Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerin asgari ücretleri ülkemizde de merak edilir. Bu kez İsviçre'de yaşayan Türk içerik üreticisi (ismaille_isvicre) İsviçre'deki bir saatlik asgari ücretle yaptığı alışverişi paylaştı.

Bakalım İsviçre'deki asgari ücret ne kadar?

Kaynak: TikTok / ismaille_isvicre

İsviçre'de asgari ücret ne kadar?

İsviçre'de ortalama maaşın 5 bin frank, minimum asgari ücretin ise 4 bin frank olduğu söyleniyor. 4 bin frankın, yani asgari ücretin bir saatlik karşılığı ise 25 franka denk geliyor. 

Peki 25 franka marketten neler mi alınıyor?

Yoğurt, muz, çilek, üzüm, enerji içeceği, ekmek, tavuk, cips, kruvasan, ton balığı, spagetti...ve daha neler neler! Özetle bir saatte alacağınız minimum ücret karşılığında dolu dolu bir alışveriş yapabiliyorsunuz.

