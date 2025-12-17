İsviçre'de Yaşayan Bir Türk, Bir Saatlik Asgari Ücretle Yaptığı Alışverişi Paylaştı

İsviçre'de ortalama maaşın 5 bin frank, minimum asgari ücretin ise 4 bin frank olduğu söyleniyor. 4 bin frankın, yani asgari ücretin bir saatlik karşılığı ise 25 franka denk geliyor.

Peki 25 franka marketten neler mi alınıyor?

Yoğurt, muz, çilek, üzüm, enerji içeceği, ekmek, tavuk, cips, kruvasan, ton balığı, spagetti...ve daha neler neler! Özetle bir saatte alacağınız minimum ücret karşılığında dolu dolu bir alışveriş yapabiliyorsunuz.